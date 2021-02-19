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Yaşam

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kedili fotoğraf paylaşımı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Regaip Kandili dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin kürsüsünde yaptığı sohbet sırasında yanında kedinin de bulunduğu fotoğrafını paylaştı.

Sefa Şahin   | 19.02.2021
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kedili fotoğraf paylaşımı

Ankara

Erbaş, Twitter hesabından bu anı, "Regaib gecesini idrak ettiğimiz Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nden güzel bir hatıra." notuyla paylaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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