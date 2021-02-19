Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kedili fotoğraf paylaşımı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Regaip Kandili dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin kürsüsünde yaptığı sohbet sırasında yanında kedinin de bulunduğu fotoğrafını paylaştı.
Ankara
Erbaş, Twitter hesabından bu anı, "Regaib gecesini idrak ettiğimiz Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nden güzel bir hatıra." notuyla paylaştı.
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Regaib gecesini idrak ettiğimiz Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nden güzel bir hatıra pic.twitter.com/Jl26oG9Ovu— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) February 18, 2021