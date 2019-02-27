Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bir arada yaşama ahlakına halel getiren ırk, din, mezhep, meşrep ve ideoloji üzerinden tefrika faaliyetlerine karşı uyanık ve bilinçli olmalıyız." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, ÖNDER İmam Hatipler Derneği Ankara Şubesi tarafından düzenlenen "İlahiyata Hazırlık Projesi Kapanış Programı"na katıldı.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, gençlere hitaben, inancın sahih bilgiler üzerine inşa edilmesi gerektiğini belirterek, İslam'ın güzel ahlak ve bir arada yaşama ilkelerinin, gençlerin gayretiyle dünyanın her yerine ulaşacağını bildirdi.

İslam medeniyetinin bilgi ve bilim medeniyeti olduğuna dikkati çeken Erbaş, "Son iki asırda dünyada yaşanan gelişmeleri, Müslümanların birlik ve beraberliklerini zedeleyen durumları öğrenmeliyiz. Bir arada yaşama ahlakına halel getiren ırk, din, mezhep, meşrep ve ideoloji üzerinden tefrika faaliyetlerine karşı uyanık ve bilinçli olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Erbaş, Kur'an-ı Kerim ve sünnetin izinde kurulan İslam medeniyetinin, merhamet, güzel ahlak ve bir arada yaşamanın en güzel örnekleriyle dolu olduğunu hatırlatarak, şu uyarılarda bulundu:

"Yaşanan savaşların, kaosların, bireysel ve küresel krizlerin temelinde, insanın kendine yabancılaşması, yaratılış gayesini unutması, Allah'a kayıtsız kalması vardır. Gencin süsü güzel ahlakıdır. En küçük davranışlarınızda bile edep, nezaket ve zarafeti asla ihmal etmeyiniz. Bütün imkanlarınızla bildiğiniz ve yaşadığınız güzelliklerin hayata taşınması, iyiliklerin çoğalması ve kötülüklerin azalması için gayret edin. Faydalı çalışmalara katılın ve destek olun."