Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.03
Dolar
5.29
BIST 100
104,385.20
Altın
1,327.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu konuşuyor
logo
Yaşam

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Tefrika faaliyetlerine karşı uyanık olmalıyız

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Bir arada yaşama ahlakına halel getiren ırk, din, mezhep, meşrep ve ideoloji üzerinden tefrika faaliyetlerine karşı uyanık ve bilinçli olmalıyız." dedi.

Sefa Şahin  | 27.02.2019
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Tefrika faaliyetlerine karşı uyanık olmalıyız

Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bir arada yaşama ahlakına halel getiren ırk, din, mezhep, meşrep ve ideoloji üzerinden tefrika faaliyetlerine karşı uyanık ve bilinçli olmalıyız." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, ÖNDER İmam Hatipler Derneği Ankara Şubesi tarafından düzenlenen "İlahiyata Hazırlık Projesi Kapanış Programı"na katıldı.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, gençlere hitaben, inancın sahih bilgiler üzerine inşa edilmesi gerektiğini belirterek, İslam'ın güzel ahlak ve bir arada yaşama ilkelerinin, gençlerin gayretiyle dünyanın her yerine ulaşacağını bildirdi.

İslam medeniyetinin bilgi ve bilim medeniyeti olduğuna dikkati çeken Erbaş, "Son iki asırda dünyada yaşanan gelişmeleri, Müslümanların birlik ve beraberliklerini zedeleyen durumları öğrenmeliyiz. Bir arada yaşama ahlakına halel getiren ırk, din, mezhep, meşrep ve ideoloji üzerinden tefrika faaliyetlerine karşı uyanık ve bilinçli olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Erbaş, Kur'an-ı Kerim ve sünnetin izinde kurulan İslam medeniyetinin, merhamet, güzel ahlak ve bir arada yaşamanın en güzel örnekleriyle dolu olduğunu hatırlatarak, şu uyarılarda bulundu:

"Yaşanan savaşların, kaosların, bireysel ve küresel krizlerin temelinde, insanın kendine yabancılaşması, yaratılış gayesini unutması, Allah'a kayıtsız kalması vardır. Gencin süsü güzel ahlakıdır. En küçük davranışlarınızda bile edep, nezaket ve zarafeti asla ihmal etmeyiniz. Bütün imkanlarınızla bildiğiniz ve yaşadığınız güzelliklerin hayata taşınması, iyiliklerin çoğalması ve kötülüklerin azalması için gayret edin. Faydalı çalışmalara katılın ve destek olun."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ | Hocalı soykırımını unutmayalım, unutturmayalım
Nijerya seçimleri ve 'Baba' Buhari’nin zaferi
Uluslararası düzende yeni paradigma: Batı dışı dünyanın rolü
27. yılında Hocalı soykırımı: Nedenler ve sonuçlar
BAE ve Suudi Arabistan Kızıldeniz’i bir içdeniz haline getirmeye çalışıyor

Benzer haberler

'Rabbini ve Peygamberini tanımayan varsa sorumluluk hissetmeliyiz'

'Rabbini ve Peygamberini tanımayan varsa sorumluluk hissetmeliyiz'

'Kötülüklerle mücadelenin en iyi yolu, iyilikleri çoğaltmaktır'

'Kur'an tedrisatının yapılacağı yerler daha da artacak'

'Sigaranın haram olduğunu milletimize anlatmalıyız'

'Sigaranın haram olduğunu milletimize anlatmalıyız'