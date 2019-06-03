Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.55
Dolar
5.86
BIST 100
90,589.73
Altın
1,307.94
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Sakarya'da son teravihi enderun usulüyle kıldırdı

Sakarya'da son teravih namazı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla enderun usulüyle kılındı.

Emre Ayvaz   | 03.06.2019
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Sakarya'da son teravihi enderun usulüyle kıldırdı

Sakarya

Sakarya'da son teravih namazı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla enderun usulüyle kılındı.

Adapazarı ilçesindeki tarihi Orhan Camisi'ne gelen Erbaş, teravih öncesi ibadethanenin bahçesinde vatandaşlarla çay içti, sohbet etti.

Erbaş yatsı namazının ardından enderun usulüyle teravih namazını kıldırdı. Her iki rekatın ardından farklı makamlarda bestelenen ilahiler okundu.

Teravih namazı Erbaş'ın duasıyla sona erdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, namazın ardından cemaatle bayramlaştı, cami çıkışında lokum ve çikolata dağıtıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran ve ABD savaşın eşiğinde mi?
Kazakistan tarihi seçime hazırlanıyor
AP seçimleri Almanya'da zihinlerdeki duvarı gösterdi
'Yüzyılın Anlaşması': Ekonomik yardım siyasi hedefleri gizliyor
İsrail’de seçimlerin yenilenmesi neye işaret ediyor?

Benzer haberler

Tarihi medresede açık havada teravih namazı

Tarihi medresede açık havada teravih namazı

Yenikapı'da 313 bin kişiyle teravih

Yenikapı'da 300 bin kişiyle teravih kılınacak

Osmanlı payitahtında ramazan coşkusu

Osmanlı payitahtında ramazan coşkusu