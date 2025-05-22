Dolar
38.89
Euro
44.09
Altın
3,301.91
ETH/USDT
2,671.50
BTC/USDT
110,785.00
BIST 100
9,420.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Dijital bağımlılığın önüne "çelik çomakla" geçmek için kolları sıvadılar

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), hazırladığı projeyle çocuklara geleneksel sokak oyunlarını öğreterek onları sanal oyunlardan uzaklaştırmayı hedefliyor.

Ekber Türkoğlu  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
Dijital bağımlılığın önüne "çelik çomakla" geçmek için kolları sıvadılar Fotoğraf: Ekber Türkoğlu/AA

Tokat

TOGÜ gönüllü akademisyenleri "Sanal Oyunlardan Sokak Oyunlarına" adlı projeyi hayata geçirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hem ilköğretim okullarında hem de çeşitli sitelerde çocuklar ve aileleriyle birebir etkinliklerin gerçekleştirildiği, çelik çomak, yağ satarım bal satarım, topaç gibi oyunların oynandığı projenin ikinci ayağı bir site bahçesinde yapıldı.

Sağlık Bilimleri, Eğitim Bilimleri, Spor Bilimleri, İktisadi ve İdari Bilimler fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan öğretim elemanlarının yer aldığı projede velilere de çocuklarını dijital bağımlılıktan korumanın yolları anlatılıyor.

TOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Temür, AA muhabirine, üniversite olarak sahada olmaya çalıştıklarını belirtti.

Dijital bağımlılığın çocukları etkilediği ve fiziksel aktivitelerini kısıtladığını belirten Temür, "Cumhurbaşkanlığımızın Aile Yılı ilan etmesi, ailelerde de en fazla huzursuzluk dijital bağımlılık, sanal oyunlardan kaynaklandığı için böyle bir proje aklımıza geldi." dedi.

Çocuklara sokak oyunlarını öğreterek onları sanal oyunların başından kaldırmayı amaçladıklarını vurgulayan Temür, şöyle devam etti:

"Bu sanal, dijital oyunları çocukların ellerinden alamayız ama bağımlılığa bir ara verelim diye Tokat'taki geleneksel sokak oyunlarını belirlediğimiz bir sitede oynamaya başladık. Bu ikinci haftamız. Çocuklara eski oyunları öğretiyoruz. Üniversitemizin 10 farklı disiplinde hocamızla bu projeyi yürütüyoruz. Velilere dijital bağımlılık hakkında nasıl davranacaklarını, nasıl önlemler alacakları hakkında bilgiler veriyoruz. Sokak oyunlarında çelik çomaktan, bilye oyunlarına, ağaçtan düdük yapımına kadar oyunlar var. Bu oyunları bir hafta ödev olarak veriyoruz. Her hafta siteye gelerek oyunlar oynuyoruz." diye konuştu.

Proje yaz boyunca devam edecek

"Sanal Oyunlardan Sokak Oyunlarına" projesinin 4 haftalık bir proje olduğunu aktaran Temür, şunları kaydetti:

"Üç ayağı olan bir proje. Hem sitedeki aileler, okullardaki 5. sınıflar, koruma altındaki çocuklar için uygulayacağımız bir proje. Yaz boyunca başka sitelerde ve okullarda devam edecek. Amacımız üniversitede alanındaki hocalarımızın öğrendikleri bilgi, beceri, araştırmaların dört duvar arasında kalmasın sahada bunu uygulayalım, topluma faydası olan bilgilerini, becerilerini aktaralım diye proje hazırladık. YÖK Başkanlığımız bilginin dört duvar arasında kalmasını istemiyor. Psikoloğumuz var, sağlıkçımız var. İlk yardım konusunda eğitim verildi. 15 hocamızla bu projeyi yürütüyoruz."

Projede gönüllü yer alan Dr. Öğretim Üyesi Vasviye Eroğlu da "Üniversitemizin gönüllü hocaları olarak topluma katkı sağlayacak birçok projede bulunuyoruz. Çocuklarımız ile nasıl oyunlar oynamamız gerektiğini bizler de unuttuk. Çünkü bizler de teknoloji bağımlıyız. Bu sayede çocukluğumuzda oynadığımız oyunları hatırladık. Oyunlar oynayarak zevk aldık. Projeyi yapan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Çocuklardan Asaf Eroğlu ise "Büyüklerimizin çocukken oynadıkları oyunları oynayıp öğrenmek bize açıkçası mutluluk veriyor. Bunları öğretenlere çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yapay zekada insan odaklı Türkiye modeliyle fark yaratan bir ülke olmayı hedefliyoruz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: İsrail'in uyguladığı bu hudutsuz katliam, haykırılması gereken bir hakikattir
Bakan Göktaş: Aile de artık küresel bir gündem maddesi olmalıdır
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Şam'da resmi temaslarda bulunuyor
MSB: Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist teslim oldu

Benzer haberler

Dijital bağımlılığın önüne "çelik çomakla" geçmek için kolları sıvadılar

Dijital bağımlılığın önüne "çelik çomakla" geçmek için kolları sıvadılar

İşitme Engelli Futsal Milli Takımı'nın hedefi başarılarıyla örnek olmak

Tokat'ta yetiştirilen kuzuların eti ile sebzelerin buluştuğu lezzet: "Tokat kebabı"

Meteorolojiden 10 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden 10 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Tokat'ta Kangal köpeklerinden korkan ayı ağaca çıktı

Tokat'ta Kangal köpeklerinden korkan ayı ağaca çıktı
Polislerden Anneler Günü'ne özel klip

Polislerden Anneler Günü'ne özel klip
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet