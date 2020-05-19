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Yaşam

Devlet korumasında yetişen 2 kişi yardımları ile kader arkadaşlarının gönlüne dokunuyor

Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde devlet korumasında yetişen iki arkadaş, yurttan ayrıldıktan sonra da kendileriyle aynı kaderi paylaşan ve ekonomik durumu iyi olmayanlara, hazırladıkları 35 gıda kolisini gönderdi.

Süleyman Elçin   | 19.05.2020
Devlet korumasında yetişen 2 kişi yardımları ile kader arkadaşlarının gönlüne dokunuyor Fotoğraf: Süleyman Elçin / AA

Antalya

Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde devlet korumasında yetişen iki arkadaş, kendileriyle aynı kaderi paylaşan ekonomik durumu iyi olmayanlara gıda kolisi göndererek gönüllerine dokunmanın mutluluğunu yaşıyor.

Devlet korumasında yetişen Seyfi Yılmaz ile Selim Uysal, sağlanan imkanlarla kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeye çalıştı. Kendilerinin de kaldığı Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde devlet korumasında bulunan çocuklarla irtibatını hiç koparmayan ikili, maddi durumu iyi olmayan kardeşleri için de ellerinden geleni yapmaya çalışıyor.

Kendileri gibi yurtta büyüyen arkadaşlarının da desteğini alan iki arkadaş, yardımların devlet bünyesinde gerçekleştirilmesi için Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurdu. Rehberlik ve izleme birimince belirlenen 35 kişiye, gıda kolileri ulaştırıldı. İki arkadaş, başlattıkları iyilik hareketiyle gönüllere dokunmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Bizim ailemiz yurtta büyüyen çocuklar"

Bir kurumda pazarlama ve ticaret müdürü olarak çalışan Selim Uysal (41), yurttan çıkanlar ve hala devlet korumasında olanlarla gönül bağları olduğunu söyledi. Onları unutmanın mümkün olmadığını aktaran Uysal, "Yurt çocukları olarak biz büyük bir aileyiz. Ramazan ayından önce ailende maddi durumu yetersiz insanlar varsa onlara yardım edilmeli. Bizim ailemizde yurtta büyüyen çocuklar, gençler. Elimizden geldiği kadar onlara sahip çıkıyoruz." diye konuştu.

Seyfi Yılmaz (40) ise yurtta kalan ve ayrılanlarla bağlarını hiç bir zaman koparmadıklarını, koparmayacaklarını dile getirdi.

Kurum bakımındaki çocuklarla eşleştirme

İl Müdürü Abdullah Çalışkan, aynı kaderi yaşayan yurt çocuklarının kurumlardan ayrıldıktan sonra da birbirlerini unutmadıklarını ifade etti. Yurttan ayrılan gençlerin birbirlerine her zaman destek olduğunu vurgulayan Çalışkan, "Kurum bakımından ayrılmış ve son derece iyi sosyo ekonomik düzeye sahip arkadaşlarımızın hali hazırda kurum bakımındaki çocuklarla eşleştirmeye de çalışıyoruz. Çocukların, gençlerin önlerindeki iyi örneklerden sosyal hayata uyumlarıyla ilgili tecrübe sahibi olmaları çok önemli." dedi.

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