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Yaşam

Depremzede öğrenci, zor şartlarda hazırlandığı LGS sınavından tam puan aldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava zor şartlarda çalışan Ahmet Yiğit Polat, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alma başarısını gösterdi.

Orhan Pehlül  | 25.06.2023 - Güncelleme : 25.06.2023
Depremzede öğrenci, zor şartlarda hazırlandığı LGS sınavından tam puan aldı

Adıyaman

Türkiye Petrolleri Ortaokulunda eğitim gören Polat, 6 Şubat'taki depremlerde evinin ve okulunun hasar görmesinin ardından önce Mersin daha sonra ise Şanlıurfa'ya gitti.

Burada derslerine ara vermeden çalışan Polat, 24 Nisan'da kentte eğitim ve öğretimin başlamasının ardından memleketine dönerek okuluna devam etti.

Polat, 4 Haziran'da yapılan merkezi sınavdaki tüm soruları doğru cevapladı.

İleride yazılım mühendisi olmak isteyen Polat, AA muhabirine, depremin üzerindeki olumsuz etkisini ders çalışmasını arttırarak atlattığını söyledi.

Türkiye birincileri arasında yer almaktan mutlu olduğu dile getiren, Polat, "Depremin başarımı etkilememsi için sıklıkla ders çalıştım. Başarımı düzenli olarak ders çalışmama ve ortaokuldan bu yana kitap okumama borçluyum." dedi.

Depremlerde evlerinin hasar gördüğünü aktaran Polat, "Yakınlarımızı kaybettik evimiz az hasarlıydı ama oturulabilir durumda değildi. Mersin ve Şanlıurfa illerine gittim orada derslerimi çalıştım daha sonra okullar açılınca da buraya geldim ve çalışmalarıma devam ettim. Arkadaşlarıma tavsiyem kendilerini çok kasmasınlar çok ders çalışsınlar ve kitap okusunlar." diye konuştu.

Baba Coşkun Polat ise oğluyla gurur duyduğunu söyledi.

Depremlerden oğlunun etkilenmemesi için bir süre Adıyaman'dan uzaklaştırdıklarını anlatarak, "Okulların açılmasıyla tekrar buraya döndük. Ahmet küçüklüğünden beri düzenli ders çalışmayı kitap okumayı seven biri. Bu sonuç hem o hem de bizler için hayırlı bir sonuç olur. Bu ortamda sınava girmesi ekstra bizi etkiledi ama bunlara rağmen Ahmet başarısıyla bizi gururlandırdı." dedi.

Anne Semra Polat ise Ahmet'in sürekli ders çalışıp kitap okuduğunu ve düzenli bir çocuk olduğunu ifade etti.

Okul Müdürü Yusuf Yıldız da LGS'de 9 yıldır aralıksız Türkiye birincisi çıkardıklarını kaydetti.

Bu yıl da depremlere rağmen Türkiye birinci çıkardıklarını ifade eden Yıldız, "Biz aynı zamanda her yıl 50'ye yakın fen lisesine öğrenci çıkarıyoruz. Ekipçe bu işi çok iyi yapıyoruz, deprem hepimizi etkiledi canlarımızı aldı. Öğrenci ve öğretmenlerimiz azimle çalıştı. Gerçekten çok etkilendik ve üzüldük buna rağmen eğitimde taviz vermedik. Okulların açılmasıyla görevimize devam ettik. Ahmet'le gurur duyuyoruz." diye konuştu.

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