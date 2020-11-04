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Yaşam

Depremzede çocukların yüzü gönüllülerle gülüyor

Sosyal medya üzerinden örgütlenen farklı meslek gruplarından gönüllüler, İzmir'deki depremde yerle bir olan alanda çocukların yaralarını saracak Çocuk Aktivite Merkezi kurdu.

Efsun Erbalaban Yılmaz   | 04.11.2020
Depremzede çocukların yüzü gönüllülerle gülüyor Fotoğraf: Esra Hacioğlu/AA

İzmir

İzmir'in Bayraklı ilçesinde büyük hasara neden olan 6,6 büyüklüğündeki depremin korkusunu yaşayan çocuklar için sosyal medya üzerinden örgütlenen İzmir Deprem Koordinasyonu Gönüllü Grubu, Çocuk Aktivite Merkezi kurdu.

Depremzedelere destek amacıyla sosyal medyada bir araya gelen vatandaşlar, İzmir Deprem Koordinasyonu Gönüllü Grubu oluşturdu.

Çocuk gelişim uzmanı ve öğretmenlerin de aralarında yer aldığı grup, Bayraklı ilçesi Sakarya Caddesinde geçici bir Çocuk Aktivite Merkezi hizmete açtı.

Çadırlar ve açık hava oyun alanlarından oluşan merkezde gönüllülerin getirdiği oyuncaklar, kitaplar, boyama araç gereçleri çocuklarla buluşturuldu.

Merkezde ayrıca uzman gönüllüler, depremzede çocuklara yönelik taş boyama, drama atölyeleri, balonlu ve müzikli aktiviteler düzenlemeye başladı.

4 kişi ile yola çıktılar 250 kişi oldular

Gönüllülerden Melis Haşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremden etkilenen çocuklar için çeşitli atölyeler düzenlediklerini söyledi.

Çocukları deprem ortamından uzaklaştırmak istediklerini kaydeden Haşar, şöyle devam etti:

"Hiçbir derneğe bağlı değiliz. Bütün arkadaşlarımız bize destek için burada. 4 kişi ile yola çıktık, 250 kişiye ulaştık. 1 merkezimiz vardı, 4 oldu. Toplam 17 merkezimiz olacak. Bütün gönüllü arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu işe gönüllü olarak katılmak isteyen herkesi Hakan Ünal Parkı'na bekliyoruz. Koordine oluyoruz. Parklarda atölyeler kuruyoruz. Yaratıcılık, serbest drama atölyelerimiz, masal atölyelerimiz var. Alanında uzman eğitimci arkadaşlarımızla bu atölyeleri devam ettireceğiz. Bize katılmak isteyen eğitimci arkadaşlarımızı bekliyoruz."

Haşar, Kovid-19 salgını nedeniyle çadırlarda değil de açık alanlarda çalıştıklarını ve tüm kurallara uyduklarını belirterek, depremzede ailelerinin de çocuklara yönelik hizmetlerden mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi. 

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