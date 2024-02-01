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Yaşam

Depremde uzuvlarını kaybeden çocuklara destek için atık malzemelerden farklı eserler yapıldı

Aydın'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde uzuvlarını kaybeden çocuklara protez desteği sağlanması amacıyla atık malzemelerden yapılan metal parçaların satışı gerçekleştirildi.

Ferdi Uzun  | 01.02.2024 - Güncelleme : 01.02.2024
Depremde uzuvlarını kaybeden çocuklara destek için atık malzemelerden farklı eserler yapıldı Fotoğraf: Ferdi Uzun/AA

Aydın

Depremde etkilenen çocuklara hizmet veren Çukurova Üniversitesi Çocuk İyilik Merkezi'ne katkıda bulunmak amacıyla iş insanı Özlem Erkul ve HAUS Santrifüj Teknolojileri öncülüğünde "Yarım kalmasın koleksiyonu" projesinin tanıtımı ve eserlerin satışı yapıldı.

Gazeteci yazar Belkıs Kamut Aktürk, katılımcılara tamamı atık malzemelerden yapılan 20 eserin hikayesini anlattı. Satıştan elde edilecek gelir, depremde uzuvlarını kaybeden çocuklara takılacak protezlerin alımında kullanılacak.

Eserleri yapan sanatçı Sema Akbel, gazetecilere, anlamlı bir proje içerisinde yer aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Akbel, "Toplam 6 eser diye yola çıktık aslında. Fakat işin, yardımın boyutu o kadar güzeldi ki 6 eserle kalmadık şu anda 20 ayrı parça var burada. Tamamını atık malzemelerden yaptık, hepsi farklı farklı eserlere dönüştü." dedi.

Özlem Erkul ise "Dedik ki oradaki çocuklarımız yarım kalmasın ve buradan ilk eli uzatalım. Buradaki sanayideki tüm firmalarımızın atıklarını topladık. Bu bir başlangıç olsun istiyoruz, sürdürülebilir olsun istiyoruz ve sadece olayları andığımız günlerde değil. Çocuklarımızın ihtiyacı olan her anda yanlarında olduğumuzu göstermek istiyoruz." diye konuştu.

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel de çocuklar için son derece anlamlı bir proje içerisinde yer aldıklarını söyledi.

Tuncel, "Türkiye'nin neresinde olursa olsun bunları yapmak en büyük hedefimiz ve bu konuda çalışıyoruz. Şu anda sistemimizde 142 çocuğumuz var. Adana dışından, diğer depremden etkilenen illerimizden daha fazla çocuğumuza ulaşmak istiyoruz. En büyük dileğimiz bu. Böyle bir merkezin varlığından tüm çocuklarımızın haberi olması bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Projeye destek veren Ampute Futbol Milli Takım Teknik Direktörü İsmail Temiz ise çocuklara manevi destekte bulunmak için burada yer aldığını ifade etti.

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