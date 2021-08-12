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Yaşam

Deniz kaplumbağası yavrularının Mersin kumsallarında zorlu yaşam yolculuğu başladı

Türkiye'de deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanları arasında yer alan Mersin kumsallarında, yavrular yumurtadan çıkıp zorlu yaşam mücadelesiyle denize ulaşmaya başladı.

Mustafa Ünal Uysal   | 12.08.2021
Deniz kaplumbağası yavrularının Mersin kumsallarında zorlu yaşam yolculuğu başladı Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal/AA

Mersin

Kazanlı, Davultepe, Alata, Göksu ve Anamur'daki kumsallara mayıs ayından itibaren anaç kaplumbağalar tarafından bırakılan yumurtalar, kuluçka sürelerini tamamlamaya başladı.

Bu sürecin ardından sezonun ilk yavru çıkışları da Davultepe sahilinde gerçekleşti.

Yuvadan çıkmalarıyla içgüdüsel olarak bir an önce denize ulaşmaya çalışan yavru deniz kaplumbağaları, kumsallarda zorlu mücadele veriyor.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, AA muhabirine, kentin kumsallarının deniz kaplumbağaları açısından önemli olduğunu söyledi.

Kuluçka döneminin ardından yavruların yumurtadan çıkmaya başladığını dile getiren Ergene, yavru deniz kaplumbağalarının denize ulaşmak için verdiği mücadelenin zorlu olduğunu kaydetti.

Kumsallarda artık daha dikkatli olunması gerektiğini anlatan Ergene, şöyle konuştu:

"Davultepe kumsalında bu yıl yuva sayısı şu an için yaklaşık olarak 200 civarında oldu. Net sayı eylül ayında olur. Bu yuvalardan çıkışlar başarılı olarak gerçekleşiyor. Yüzde 80 oranında yavru çıkış başarısı var ve yavru deniz kaplumbağaları denize kavuşuyorlar. Her yuvada 100-150 civarında yumurta oluyor." diye konuştu.

Ergene, bu süreçte kumsallardaki vatandaşların bilinçli şekilde hareket etmesinin oldukça önemli bir konu olduğunu kaydetti.


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