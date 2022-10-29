Dolar
18.59
Euro
18.53
Altın
1,644.71
ETH/USDT
1,555.20
BTC/USDT
20,600.00
BIST 100
3,878.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhuriyeti'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara’da ‘’29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Geçit Töreni’’ düzenleniyor Türkiye Cumhuriyeti'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara’da ‘’29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Geçit Töreni’’ düzenleniyor
logo
Yaşam

'Damla Projesi'yle Kars'a gelen öğrenciler gönüllere dokunup Ani'yi gezdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Koordinasyon Genel Müdürlüğünce yürütülen "Damla Projesi" kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden Kars'a gelen 36 öğrenci, rehabilitasyon merkezleri ve okulları gezip gönüllere dokunarak tarihi mekanları ziyaret etti.

Cüneyt Çelik   | 29.10.2022
'Damla Projesi'yle Kars'a gelen öğrenciler gönüllere dokunup Ani'yi gezdi Fotoğraf: İsmail Kaplan/AA

Kars

Kars Gençlik Merkezi'nin ev sahipliğinde şehre gelen 36 öğrenci, kentteki rehabilitasyon merkezlerini ziyaret ederek oyunlar oynadıkları öğrencilere şapka ve balon gibi hediyeler verdi.

Okulları da ziyaret eden konuk öğrenciler, buradaki öğrencilerle de oyunlar oynayıp duvar boyama etkinlikleri gerçekleştirdi.

Şehrin tarihi alanlarını da gezen öğrenciler özellikle Ani Ören Yeri'ne ilgi gösterdi.

Gençlik lideri Müge Kalem, AA muhabirine, gönüllülerle Kars'ta birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini, çocuklarla bir araya gelerek eğlenceli vakit geçirdiklerini söyledi.

Kars'taki tarihi yerleri de gezdiklerini anlatan Kalem, "Çeşitli illerden 36 kişilik bir grupla Kars'a geldik. Burada sevgi evleri, dezavantajlı aile, okul ve rehabilitasyon merkezi ziyaretleri yaptık, sonra Ani Ören Yeri'ni gezdik. Gönüllülük faaliyetleri yapıyoruz. Başvurular alındıktan sonra seçilen arkadaşlar programa dahil oluyor. Burada önce gönüllülük faaliyetleri yapıp ardından tarihi yerlerini geziyoruz." dedi.

Adana'dan gelen Ayşenur Gökkaya da proje sayesinde birçok gönülle dokunduklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Gönüllülük hareketi çerçevesinde var olan değerleri nasıl yeşertebiliriz insanlığa nasıl faydalı olabilirizin peşindeyiz. Amacımız gönüllülüğü yaymak ve var olan değerlerimize sahip çıkmak. Daha önce Kars'a, Ani'ye gelmedim. Ani çok büyük bir tarih ve miras, grup olarak çok beğendik. Herkese buraya gelip görmelerini tavsiye ederim.

Trabzon'dan gelen Nurcan Sadıklar ise Kars'a hayran kaldığını anlatarak "Kültürel faaliyetlere katıldık, sonra Ani'ye geldik, muhteşem bir yer. Burada bir medeniyet yatıyor, tarihin üzerinden yürümek etkileyici ve çok heyecan verici. Yerli ve yabancı turistlerin gelmesini tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

Konuk öğrenciler daha sonra kentin diğer tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gaziantep'te 11 metrelik katmer, 12 metrelik de peynir kebabı yapıldı
Diyarbakır anneleri Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
Anıtkabir ziyaretçi akınına uğradı
Sarıkamış'ta soğuk hava yüzünden derelerdeki şelaleler, bitkiler ve camlar dondu
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

'Damla Projesi'yle Kars'a gelen öğrenciler gönüllere dokunup Ani'yi gezdi

'Damla Projesi'yle Kars'a gelen öğrenciler gönüllere dokunup Ani'yi gezdi

Dünya şampiyonu olduğu kolu sakatlanınca diğeriyle yarışıp yine birincilik kürsüsüne çıktı

Kars'ta terör örgütüne yönelik operasyonda 2 mağara ve 21 sığınak imha edildi

Kars'ta araç camları buzla kaplandı, bitkiler kırağı tuttu

Kars'ta araç camları buzla kaplandı, bitkiler kırağı tuttu
Karslı pancar üreticileri, bazı bölgelerde dönüm başına 7-8 ton civarında ürün alıyor

Karslı pancar üreticileri, bazı bölgelerde dönüm başına 7-8 ton civarında ürün alıyor
Kars'ta yüksek rakıma ekilen yağlık ayçiçeğinde hasat dönemi

Kars'ta yüksek rakıma ekilen yağlık ayçiçeğinde hasat dönemi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet