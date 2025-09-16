Dolar
41.29
Euro
48.81
Altın
3,697.75
ETH/USDT
4,500.00
BTC/USDT
115,382.00
BIST 100
11,066.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Adıyaman’da STK temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda konuşuyor
logo
Yaşam

Dalışseverlerin önemli duraklarından Thistlegorm batığı 84 yıllık tarihe ışık tutuyor

İkinci Dünya Savaşı'nda İngiltere'den Mısır'a askeri mühimmat taşımak üzere açılan ve Alman uçakları tarafından 1941'de batırılan İngiliz yük gemisi "Thistlegorm"un deniz altı kalıntıları, 84 yıllık geçmişe tanıklık etme imkanı sunuyor.

Damla Delialioğlu  | 16.09.2025 - Güncelleme : 16.09.2025
Dalışseverlerin önemli duraklarından Thistlegorm batığı 84 yıllık tarihe ışık tutuyor Fotoğraf: Tahsin Ceylan/AA

Ankara

Savaşın izlerine ışık tutan birçok nesneyi barındıran Thistlegorm batığı, yalnızca bir dalış noktası değil aynı zamanda 84 yıllık geçmişiyle tarihin su altı dünyasına karıştığı bir müze niteliğinde bulunuyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinin yaklaşık 40 kilometre batısındaki batık, Kızıldeniz'deki dalış turizminin gözdeleri arasında yer alıyor. Dünyanın en ünlülerinden biri olan bu batığı, her gün ortalama 150 ila 200 dalışsever ziyaret ediyor.

AA kameralarının kadrajına yansıyan görüntüler, Thistlegorm'un saklı dünyasına kapı aralıyor.

Kızıldeniz'in kara sularına gömülen zırhlı araçlar, torpidolar, cipler, tüfekler, çöl koşullarına uygun BSA ve Norton marka motosikletler ve vagonlar geçmişin izlerine ışık tutarken, birçok canlıya da ev sahipliği yapıyor.

Uçaksavarlardan motosikletlere kadar batığın her köşesine yuva yapmış rengarenk canlılar, gri enkaza adeta hayat katıyor.

Ahenk içinde süzülen ve sürü halinde dolaşan turuncu, sarı, pembe ve daha nice renkte balıklar ile rengarenk mercanlar, Kızıldeniz'in zengin ekosistemini gözler önüne seriyor.

Burada batığın müdavimlerinden timsah ve papağan balıklarının yanı sıra melek balıkları ve ceratta carettalarla karşılaşmak da mümkün oluyor.

Yoğun ilgi gören Thistlegorm, zamana karşı mücadele veriyor

49 kişilik mürettebatından 9'unu yüksek rütbeli İngiliz askerlerinin oluşturduğu yük gemisi Thistlegorm, son yolculuğu için 2 Haziran 1941'de Glasgow'dan demir alarak İskenderiye'ye ulaşmayı hedefliyordu.

Araç, kamyon, bisiklet, uçak parçaları, demir yolu vagonları ve lokomotiften oluşan çok sayıda değerli ekipmanı müttefiklere ulaştırmak için açılan gemi, dördüncü ve son seferinde batırıldı.

Süveyş Kanalı'na girmek üzere demirlemiş halde beklerken hedef alınan Thistlegorm, 6 Ekim sabahı Girit'ten havalanan Alman uçakları tarafından sulara gömüldü.

Bombardıman sonucunda hızla yayılan yangın ambarın içinde depolanan mühimmatın patlamasına yol açtı. Patlama sonucunda ikiye ayrılan Thistlegorm, bir dakikadan kısa bir sürede V şeklinde battı.

Uçak saldırısında 5 kraliyet donanması mensubu ve 4 denizci hayatını kaybederken, mürettebatın geri kalanı patlama öncesinde kaçmayı başardı.

Thistlegorm'un batmasına yol açan patlama, geminin orta kısmının büyük bölümünü havaya uçurmasıyla enkazı daha erişilebilir kılıyor. 32 metre derinlikte yatan enkaz, dalış için elverişli ortam sunuyor.

130 metre uzunluğunda ve 18 metre genişliğindeki gemi, 1950'lerin başında Fransız deniz araştırmacısı Jacques-Yves Cousteau tarafından bulundu.

Cousteau'nun ziyareti sonrası yerel balıkçılar dışında neredeyse unutulan batık, 1990'ların başında Şarm el-Şeyh'in bir dalış noktası olarak yükselişe geçmesiyle dalgıçların ilgi odağı haline geldi.

Ancak yoğun ilgi gören Thistlegorm, zamana karşı direnmekte zorlanıyor. Batığı ziyaret eden dalgıç ve tekne sayısındaki artışın, buradaki kalıntılara zarar verdiği belirtiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum: Deprem bölgesinde hak sahibi olmayan tüm vatandaşlarımız için yeni proje kapsamında konutlarımızı yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu, Hitler'le ideolojik açıdan adeta akrabadır
Tekirdağlı balıkçılar poyrazın etkisini yitirmesiyle yeniden denize açıldı
"Spor mu, eğitim mi?" ikilemi geride kaldı
Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın idam edilişlerinin 64'üncü yılı

Benzer haberler

Dalışseverlerin önemli duraklarından Thistlegorm batığı 84 yıllık tarihe ışık tutuyor

Dalışseverlerin önemli duraklarından Thistlegorm batığı 84 yıllık tarihe ışık tutuyor

Doha Zirvesi: Bölgesel güvenlikte yeni dönem mi?

TMO, ürün bedeli olarak yaklaşık 3,6 milyar lirayı üreticilerin hesaplarına yatırdı

Sisi ile Pezeşkiyan İran'ın nükleer enerji meselesini görüştü

Sisi ile Pezeşkiyan İran'ın nükleer enerji meselesini görüştü
Afrika'nın jeopolitik haritasını değiştiren proje: Büyük Etiyopya Rönesans Barajı'nın açılışı

Afrika'nın jeopolitik haritasını değiştiren proje: Büyük Etiyopya Rönesans Barajı'nın açılışı
Mısır, İsrail'i ABD'nin ateşkes teklifini kabul etmeye çağırdı

Mısır, İsrail'i ABD'nin ateşkes teklifini kabul etmeye çağırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet