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Yaşam

Dalış tutkunu çift, KOSGEB desteğiyle su altı meraklılarına "rehber" oldu

Türkiye'nin birçok dalış noktasında eğitim ile turlar gerçekleştiren Asiye ve Emrah Ekeröz çifti, oluşturdukları web portalıyla dalış alanında tanıtım ve operasyon faaliyetleri ile rezervasyon ve ekipman satışı gibi hizmetler sunuyor.

Tahir Turan Eroğlu   | 23.08.2022
Dalış tutkunu çift, KOSGEB desteğiyle su altı meraklılarına "rehber" oldu Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu - AA

Kocaeli

Dalış tutkunu Asiye ve Emrah Ekeröz çifti, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle kurdukları şirketleri bünyesinde oluşturdukları web portalıyla dalışa dair her konuyu tek platformda topladı.

İstanbul'da yaşayan, Kocaeli'nin Körfez ilçesi başta olmak üzere Türkiye'nin birçok dalış noktasında eğitim ve tur faaliyeti gerçekleştiren Ekeröz çifti, 2020 yılında KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı'ndan faydalanarak kurdukları şirketleri için Türk Patent ve Marka Kurumundan marka tescili aldı.

Dalış tutkunu çift, şirketlerine kazandırdıkları yazılım firması ortaklığıyla ulusal ve uluslararası alanda dalış sektörünün tüm paydaşlarını aynı platformda buluşturacak sistem kurdu.

Çift, yaşadıkları deneyimlerden yola çıkarak tasarladıkları web portalıyla dalış alanında tanıtım ve operasyon faaliyetleri ile rezervasyon ve ekipman satışı gibi hizmetler sunuyor.

Asiye ve Emrah Ekeröz, portalı geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

"Hayallerimizin peşinden gitmeye karar verdik"

Dalış tutkunu girişimci 35 yaşındaki Asiye Ekeröz, AA muhabirine, pazarlama, iktisat ve iş sağlığı alanlarında lisans eğitimi aldığını, 2016 yılında kızlarının dünyaya gelmesiyle 9 yıllık bankacılık kariyerini noktaladığını söyledi.

Ekeröz, sonraki süreçte biyolog olan dalış eğitmeni eşiyle hayallerinin peşinden gitmeye karar vererek, su altı meraklıları için deneyimlerini paylaşabilecekleri ve sektör paydaşlarını buluşturabilecekleri uygulamayı hayata geçirdiklerini anlattı.

Sektör paydaşlarına çözüm ortağı olma hedefiyle yola çıktıklarını aktaran Ekeröz, portalı geliştirerek hizmet yelpazelerini genişletmeyi hedeflediklerini ifade etti.

"Dalış turizmi göz ardı edilmemesi gereken bir alan"

Dalış eğitmeni 36 yaşındaki Emrah Ekeröz de tekil dalış organizasyonları için zaman harcayarak gerekli bilgiye ulaşamayan dalışseverlerin bir süre sonra yeterli bilgiye ulaşamama, güven problemi gibi nedenlerle bu heveslerinden vazgeçebildiklerini, web portalının da bu noktada devreye girdiğini kaydetti.

"Hayata başka pencereden bakmak ve su altında nefes almak isteyenler için bambaşka bir dalış deneyimi yaşatacak, su altını keşfe çıkaracağız." diyen Ekeröz, portalın Türkiye'nin dalış alanındaki gücünü ortaya çıkararak bu alandaki tanıtım eksikliğini gidermeyi hedeflediğini dile getirdi.

Ekeröz, son yıllarda Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin dalış sporunu destekleyici adımlar attığını vurgulayarak, "Ancak bu alandaki tanıtım, istenilen seviyeye henüz ulaşamadı. Dünya genelinde seyahat eden yıllık sertifikalı dalıcı sayısı 6 milyon civarında. Önümüzdeki yıl 500 bin dalıcı turistin Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor. Yıllık 574 bin dalıcı turisti ağırlayan Mısır'ın, 2019 verilerine göre dalış turizminden elde ettiği gelir 14,5 milyar dolar." diye konuştu.

Bu veriler göz önüne alındığında dalış turizminin Türkiye için de göz ardı edilmemesi gereken bir alan olduğuna değinen Ekeröz, "Portalımız dalış eğitimi veren, dalış yapmak isteyen ya da dalış ekipmanı üreticisi olan, kısacası dalışa dair her kesimi aynı platformda buluşturacak bir portal. Bu platform, güvenli dalış noktaları için pusula olacak, yurt içi ve yurt dışı konaklamalı ve liveaboard (tekne-yat) dalış turlarından sizi haberdar edecek." ifadelerini kullandı.

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