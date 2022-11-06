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Yaşam

Dağcılar, Karabağ Zaferi'ni Mezra Dağı zirvesinde kutladı

Iğdırlı dağcılar, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin ikinci yılını 3050 rakımlı Mezra Dağı zirvesinde Türkiye-Azerbaycan bayrağı açarak kutladı.

Bülent Mavzer   | 06.11.2022
Dağcılar, Karabağ Zaferi'ni Mezra Dağı zirvesinde kutladı Fotoğraf: Bülent Mavzer/AA

Iğdır

Kentte, Zirve Dağcılık ve Doğa Sporlar Kulübünce düzenlenen etkinlik kapsamında 6 dağcı, Azerbaycan'ın topraklarını 30 yıllık Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ Zaferi'nin 2. yıldönümü münasebetiyle, Iğdır'a 32 kilometre uzaklıktaki Nişankaya köyünde bir araya geldi.

Buradan tırmanışa geçen dağcılar, yaklaşık 4 saatlik yürüyüşün ardından 3050 metre rakımlı Mezra Dağı'nın zirvesine ulaştı.

Zirvede, Türkiye- Azerbaycan bayraklarını açan ve Karabağ Zaferi'ni kutlayan dağcılar, 2 saatlik inişin ardından etkinliği tamamladı.

Zirve Dağcılık sporcularında Ali Öztürk, AA muhabirine, Karabağ Zaferi'nin 2. yılını Mezra Dağı'nın zirvesinde kutlamaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Aras Dağlarının bir kolu olan Mezra'nın Ağrı Dağı paralelinde olduğunu ifade eden Öztürk, "Karabağ Zaferi'nin yıldönümünü burada kutlamak bizim tırmanışımıza daha da büyük anlam kattı. Burada tüm şehitleri yad ederken, Karabağ Zaferi'ni kutluyorum. Yaşasın Türkiye, Azerbaycan kardeşliği ve birliği." dedi.

Kentin şairlerinden Dağcı Recep Kızıl da zirvede, yazdığı "Ben Türkem" şiirini okudu.

Karabağ Zaferi'nin önemini anlatan Kızı, "6 dağcı arkadaşla zaferin ikinci yılında dağa tırmanarak, hem Karabağ şehitlerini yad ettik hem de zaferi kutladık. Zirve yapan arkadaşlarımı kutluyorum. Azerbaycanlı soydaşlarımı selamlıyorum." diye konuştu.

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