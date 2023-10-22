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Yaşam

Dağcılar, Cumhuriyet'in 100. yılında Erciyes'e tırmanacak

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Erciyes Zirve Tırmanışı düzenleyecek.

Halil İbrahim Avşar  | 22.10.2023 - Güncelleme : 22.10.2023
Dağcılar, Cumhuriyet'in 100. yılında Erciyes'e tırmanacak

Ankara

Federasyonun açıklamasına göre tırmanışa katılacak dağcılar, 28 Ekim Cumartesi günü Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde toplanacak.

Dağcılar, Sütdonduran ve Tekir rotalarından iki grup halinde gerçekleştirilecek tırmanışı 29 Ekim Pazar günü tamamlayacak.

Faaliyete katılacak tüm sporcuların yanlarında 2023 yılı vizeli lisanslarını getirmeleri gerekiyor. Vizeli lisanslarını ibraz etmeyen sporcular, kampa alınmayacak.

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