Dolar
18.57
Euro
18.50
Altın
1,681.15
ETH/USDT
1,616.90
BTC/USDT
21,234.00
BIST 100
4,216.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Dağcılar Ardahan'daki Köroğlu Kalesi'ne yürüyüş yapıp Türk bayrağını dikti

Ardahan'ın Göle ilçesinde dağcılar, Köroğlu Dağı zirvesindeki Köroğlu Kalesi'ne yürüyüş etkinliği düzenledi.

Aykut Temur   | 06.11.2022
Dağcılar Ardahan'daki Köroğlu Kalesi'ne yürüyüş yapıp Türk bayrağını dikti

Ardahan

Türkiye Dağcılık Federasyonunun Kars ve Ardahan'daki üyelerinden oluşan 10 kişilik grup, yakından tanımak istedikleri ilçeye 11 kilometre mesafedeki kaleye yürüyüş etkinliğiyle çıkıp zirve noktaya Türk bayrağını dikti.

Kalenin çevresi ise sonbahar renkleri ve kar yağışı ile beyaza bürünen tepeleriyle güzellik sunuyor.

Federasyonun Ardahan İl Temsilcisi Halil İbrahim Yılmaz, AA muhabirine, Köroğlu Kalesi'ni yakından görmek ve başkalarına da göstermek istediklerini söyledi.

Kalenin, hem tarihiyle hem de etkileyici ve eşsiz doğasıyla herkesin ziyaret etmesi gereken yerler arasında olduğunu ifade eden Yılmaz, "Amacımız bu ve benzeri etkinliklerle bölgemizin tanıtımını sağlamak. Ayrıca eşsiz doğasıyla keşfedilmeye, gezilip görülmeye değer bir doğaya sahip burası. Köroğlu Kalesi'ne tüm doğa ve tarihsever vatandaşlarımızı davet ediyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için taziye mesajı
Bakan Kirişci: Bu yıl, 7'den 70'e hepimizin dikeceği milyonlarca fidan Türkiye Yüzyılı'na nefes olacak
Armutlu Kaymakamı Alparslan Kılıç, evinde silahla yaralanmış halde bulundu
Adana ve Hatay için kuvvetli yağış uyarısı
Van'da "Eren Abluka Sonbahar-Kış-10 Operasyonu" başlatıldı

Benzer haberler

Ardahan'da balıkçı ailenin sahiplendiği iki pelikan göç etmedi

Ardahan'da balıkçı ailenin sahiplendiği iki pelikan göç etmedi

Dağcılar Ardahan'daki Köroğlu Kalesi'ne yürüyüş yapıp Türk bayrağını dikti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Türkiye'de bir gaz merkezi oluşturmanın adımlarını atıyoruz

Ardahan'ın yüksek kesimleri yeniden karla kaplandı

Ardahan'ın yüksek kesimleri yeniden karla kaplandı
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Sarıkamış ormanlarında sarı, yeşil ve kızılın tonlarında sonbaharın güzelliği yaşanıyor

Sarıkamış ormanlarında sarı, yeşil ve kızılın tonlarında sonbaharın güzelliği yaşanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet