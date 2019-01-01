Cumhurbaşkanınca '1 liralık iyiliğe' verilen ödül, Yemen'e bağışlandı

Bir Tek Lira Derneği, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, "Ayda 1 TL İyilik" projesine verilen 10 bin liralık ödülü, bağışlayarak Yemen'deki ihtiyaç sahiplerine destek olacak.

İSTANBUL - HANİFE SEVİNÇ

Aylık 1 liralık bağışlarla iyilik hareketi oluşturan Bir Tek Lira Derneği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, "Ayda 1 TL İyilik" projesine verilen 10 bin liralık ödülü, Yeryüzü Doktorları Derneği'nin Yemen'deki ihtiyaç sahiplerine destek vermek için başlattığı "Acil Yardıma Bekleniyorsunuz" kampanyasına bağışladı.

Bir Tek Lira Derneği Başkanı Samed Ayrancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneğin 2014'te herkesin ayda 1 lira katkı sağlayarak destek olabileceği "Ayda 1 TL İyilik" projesini hayata geçirmek için kurulduğunu, bunun ayda 2 liranın kabul edilmediği bir iyilik hareketi olduğunu söyledi.

Çok para toplamak yerine daha fazla insanı her ay iyiliğe teşvik ederek bir anlamda "iyiliğe abone projesi" yürüttüklerini vurgulayan Ayrancı, "80 milyon kişiyiz. 'Hepimiz ayda 1 lira versek, iyilik için ne olur?' sorusunun cevabını arıyoruz. Binlerce destekçiye ulaştık. Hedefimiz yüz binlerce hatta milyonlarca kişinin ayda 1 lira katkı sağlayarak bu iyilik halkasına dahil olması. Toplanan 1 liraları eğitim, sağlık, insani yardım çalışmalarına aktarıyoruz." diye konuştu.

"İyilik yapmak için 1 tek lira yeter"

Ayrancı, destekçilerin www.1tl.org.tr üzerinden şeffaf bir şekilde bilgilendirildiğini, destek vermek isteyenlerin cep telefonuna 1 TL yazarak 8071'e mesaj gönderebileceklerini ifade ederek, dernek olarak "İyilik yapmak için 1 tek lira yeter" diyerek, herkesi iyilik yapmaya davet ettiklerini söyledi.

Samed Ayrancı, Türkiye Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları Platformunun düzenlediği Sosyal Girişimcilik ve İyilik Ödüllerinde "Ayda 1 TL İyilik" projesinin değerlendirildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Gurur duyduğumuz Ayda 1 TL İyilik projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sosyal girişimcilik ödülüne layık görüldü. Ödül olarak projemize 10 bin lira para verildi. Cumhurbaşkanının ödül olarak takdim ettiği 10 bin lirayı şu anda acil yardım ihtiyacı bulunan Yemen'e gönderiyoruz. Yeryüzü Doktorları Derneği'nin Yemen kampanyasıyla bu parayı ihtiyaç sahiplerine gönderiyoruz."

"Değer üzerine değer katan bir çalışma"

Yeryüzü Doktorları Derneği Genel Müdürü Ali Doğan, 3 yıl önce Yemen'de başlayan kriz üzerine bölgedeki insani yardım kurumlarıyla birlikte çalışmalar yaptıklarını belirterek, 3 yıl önce Aden'de 4 beslenme merkezi açtıklarını söyledi.

Yemen'deki kriz nedeniyle 25 milyonluk ülkede 8-9 milyon kişinin açlık sınırına düştüğünü vurgulayan Doğan, bir yıl önce de beslenme merkezlerini tekrar hayata geçirerek açlıktan ölüme giden yoldaki ihtiyaç sahiplerine, özellikle kadın ve çocuklara beslenme sağlığı hizmeti verdiklerini anlattı.

Doğan, tıbbi uzmanların gözetiminde takipler ve kontrollerle yürütülen bu hizmetin Yemen Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF ve Dünya Gıda Programı gibi partnerlerin desteğiyle gerçekleştirildiğini vurgulayarak, bu kapsamda yaklaşık 20 bin kişinin muayene edildiğini, 10 bine yakın insanın da beslenme tedavisinin yapıldığını kaydetti.

Kriz ortamlarında bölgedeki yerel partnerlerle çalışarak kalıcı hizmet verildiğini ifade eden Doğan, şöyle devam etti:

"Yemen'deki çalışmalara destek sağlamak için yaklaşık bir aydır Acil Yardıma Bekleniyorsunuz adıyla bir kampanya başlattık. Geçmişte pek çok projemize katkı sağlayan, topladıkları yardımları projelerimize ulaştıran Bir Tek Lira Derneği, kendi projelerinin, derneklerinin misyonuyla ilgili Cumhurbaşkanlığından aldıkları kıymetli ve anlamlı ödülü Yemen için başlattığımız bu kampanyaya bağışlıyor. Bu açıkçası çok farklı misyonların birbirine zincirlenmesiyle anlam üstüne anlam, değer üzerine değer katan bir çalışma oldu. Kıymetli bir zincir oluştu. Türkiye'de gerçekleştirilen bir sosyal girişime Cumhurbaşkanlığı nezdinde bir ödül veriliyor ve o ödülün bir kısmı Yeryüzü Doktorları aracılığıyla Yemen'deki ihtiyaç sahiplerine kadar ulaşıyor. Bu kıymetli bir zincir. Buna vesile olmaktan memnuniyet duyuyoruz."