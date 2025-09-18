Dolar
logo
Yaşam

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Sakarya'daki şehit ailesine ulaştı

KEFEK Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin mektubunu Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki şehit ailesine teslim etti.

Davut Genç  | 18.09.2025 - Güncelleme : 18.09.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Sakarya'daki şehit ailesine ulaştı Fotoğraf: Davut Genç/AA

Sakarya

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, 1989 yılında Malatya'da şehit olan er Muhammet Sarı'nın annesi Melahat Sarı'ya, Melen Mahallesi'ndeki evinde ziyarette bulundu.

Ziyarette Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit aileleri ve gaziler için özel olarak kaleme aldığı mektubu okudu.

"Terörsüz Türkiye süreci, toplumun tüm kesimleri tarafından sahiplenilmeli"

Çiğdem Erdoğan, AA muhabirine, "Terörsüz Türkiye" sürecinin toplumun tüm kesimleri tarafından sahiplenilmesi gerektiğini söyledi.

Yıllardır terör nedeniyle büyük acılar verildiğini dile getiren Erdoğan, "Kıymet vererek, gözünün içine bakarak büyüttüğünüz evladınızı toprağa vermek dünyanın en büyük acısıdır. Siz de yaşarken ölürsünüz bir anne ya da bir baba olarak." dedi.

"Terörsüz Türkiye" sürecinin önemine işaret eden Erdoğan, artık annelerin ağlamaması, terör nedeniyle hiçbir gözyaşının akmaması temennisinde bulundu.

Erdoğan, TBMM'de milletvekillerinden oluşan komisyonun çalışmalar yürüttüğünü anlatarak, şu an itibarıyla 11 toplantı gerçekleştirildiğini, Türkiye'nin dört bir yanında bu konuya ilişkin fikri ve sözü olan tüm kesimlerin dinlenildiğini kaydetti.

Çalışmaların sonunda "Terörsüz Türkiye" sürecinde mutlaka çok önemli yol alınacağını vurgulayan Erdoğan, "Bu sürecin sonuna kadar sahiplenilmesini istiyoruz. Evlatlarımız bizim gördüğümüz acıları görmesinler, daha huzurlu ve müreffeh bir Türkiye'de yaşasınlar." ifadesini kullandı.

Ziyarette, Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Demir, İlçe Kadın Kolları Başkanı Zeynep Kanber ve muhtar Murteza Oral da yer aldı.

