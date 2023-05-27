Dolar
19.97
Euro
21.42
Altın
1,946.69
ETH/USDT
1,829.30
BTC/USDT
26,690.00
BIST 100
4,580.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Seçimi birinci tur adaylarından Sinan Oğan, Antalya’da vatandaşlarla bir araya geldiği toplantıda konuşuyor
logo
Yaşam

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziantepli şehit ve gazi çocuklarına bisiklet hediyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hediyesi olan bisikletler, Gaziantepli şehit ve gazi çocuklarına dağıtılmaya başlandı.

Okan Coşkun  | 27.05.2023 - Güncelleme : 27.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziantepli şehit ve gazi çocuklarına bisiklet hediyesi

Gaziantep

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Mayıs Pazar günü Gaziantep ziyareti esnasında şehit ve gazi çocuklarına hediye ettiği bisikletler dağıtılıyor.

Gönderilen bisikletler, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve kaymakamlıklar tarafından il ve ilçelerde bulunan 495 şehit ve gazi çocuklarına hediye ediliyor.

Gençlerin ve çocukların spor ve sağlıklı yaşama özendirilmesi amacıyla farklı yaş gruplarına göre temin edilen bisikletlerin dağıtımı bu hafta tamamlanacak.

Aldıkları hediyelerden dolayı mutlu olduklarını bildiren şehit ve gazi çocukları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet görevlilerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Hız yapmak" trafik kazalarındaki başlıca kusurlar arasında
Bahar yağmurları Afyonkarahisar'daki sulama göletlerinin seviyesini yükseltti
Hatay ve Osmaniye'de depremde zarar gören vakıf eserler onarılıyor
Kışı kurak geçiren Bursa bahar yağmurlarıyla su sorunu yaşamayacak
Pazarkule Sınır Kapısı'nda giriş çıkışlar hızlanacak

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziantepli şehit ve gazi çocuklarına bisiklet hediyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziantepli şehit ve gazi çocuklarına bisiklet hediyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "vizyon ve ufuk farkı" paylaşımı

Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklara bisiklet dağıtıldı

İslahiye'deki deprem konutlarının 29 Ekim'de teslim edilmesi hedefleniyor

İslahiye'deki deprem konutlarının 29 Ekim'de teslim edilmesi hedefleniyor
İslahiye'ye sosyal girişimcilik merkezi kurulacak

İslahiye'ye sosyal girişimcilik merkezi kurulacak
Vakıflar, aşevi kültürünü pilot il seçilen Gaziantep'te yaşatıyor

Vakıflar, aşevi kültürünü pilot il seçilen Gaziantep'te yaşatıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet