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Yaşam

Çukurca'da usta öğretici kadınlar çocuklar için örgü bebek yapıyor

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde usta öğretici kadınlar, şehit ve gazi çocukları ile yetim çocuklar için amigurumi tekniğiyle örgü bebekler yapıyor.

Mehmet Dayan  | 26.12.2023 - Güncelleme : 26.12.2023
Çukurca'da usta öğretici kadınlar çocuklar için örgü bebek yapıyor

Hakkari

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki dikiş nakış kurslarındaki usta öğreticiler, çocukların yüzünü güldürmek için mesai harcıyor.

Usta öğreticiler, Kaymakamlıkça uygulanan "Sınırdan Sınırların Ötesine Projesi" kapsamında şehit ve gazi çocukları ile yetim çocuklar için amigurumi tekniğiyle örgü bebekler hazırlıyor.

Halk Eğitimi Müdürü Cumhur Akdemir, kurum bünyesindeki kursta bulunan 23 kadının söz konusu projede görev aldığını söyledi.

Projenin Kaymakam Mert Kumcu öncülüğünde yürütüldüğünü belirten Akdemir, "Bu bebekler şehit ve gazi çocukları ile yetim çocuklara dağıtılmak üzere en kısa zamanda hazırlanacak. Usta öğreticilerimiz bu projede yer alarak amigurumi tekniğiyle bebekler üretiyor. Üretimi en kısa zamanda artırmayı planlıyoruz." dedi.

Usta öğretici Nurdan Koruçi ise "Proje kapsamında bu çalışmayı yapıyoruz. Yaptığımız bebekleri en yakın zamanda paketleyip sahiplerine ulaştıracağız. Biz öğrendik, şimdi öğrencilerimize bu tekniği öğreteceğiz. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha fazla ürün üreteceğiz." diye konuştu.

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