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Yaşam

Çorum'da 85 yaşındaki hastayı sırtında 5 kat taşıyan polis memurunun davranışı takdir topladı

Çorum'da bir polis memurunun 85 yaşındaki hasta kadını 5'inci kattaki evine sırtında taşıması takdir topladı. İçişleri Bakanı Soylu, polisin takdir gören davranışının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Kemal Ceylan   | 22.12.2020
Çorum'da 85 yaşındaki hastayı sırtında 5 kat taşıyan polis memurunun davranışı takdir topladı

Çorum

Çorum kent merkezindeki evinde rahatsızlanan 85 yaşındaki Müzeyyen Kahramantekin, ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavisinin ardından evine gitmek isteyen yaşlı kadını, talebi üzerine hastanedeki polis ekibi yaşadığı apartmana kadar ekip otosuyla götürdü.

Apartmandaki asansörün arızalı olduğunu gören polis memuru Hasan Başpınar, yaşlı kadını sırtına alarak 5'inci kattaki dairesine kadar çıkardı.

Polis memurunun fedakar davranışı, diğer apartman sakinleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Polis memurunun takdir toplayan davranışının fotoğrafının sosyal medyada yayılmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından fotoğrafları paylaştı. Soylu, gül ve alkış görseline yer verdiği paylaşımında "Türk polisi... Kulağını iftiralara kapatır, gönlünü vatandaşa açar..." ifadesini kullandı.

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