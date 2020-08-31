Euro
8.77
Dolar
7.35
BIST 100
1,089.72
Altın
1,966.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Çorak araziyi bahçeye dönüştüren esnaf tonlarca meyve yetiştiriyor

Ağrılı esnaf Abdülkadir Ardin, zemini tamamen kum olan çorak araziyi, sulama sisteminden fiziki şartlarına kadar kendi imkanlarıyla iyileştirerek 4 bin 500 ağaç dikti.

Göksel Cüneyt İğde   | 31.08.2020
Çorak araziyi bahçeye dönüştüren esnaf tonlarca meyve yetiştiriyor Fotoğraf: Göksel Cüneyt İğde/AA

Ağrı

Ağrılı esnaf Abdülkadir Ardin, Ağrı Dağı eteklerinde 33 dönümlük arazide kurduğu meyve bahçesinde tonlarca meyve yetiştirip vatandaşlara ve ziyaretçilere dağıtıyor.

Ağrı'da esnaflık yapan Ardin, 4 yıl önce memleketi Doğubayazıt ilçesine bağlı Örtülü köyünde, Ağrı Dağı eteklerinde meyve yetiştiriciliği yapmaya karar verdi.

Köyde 33 dönüm arazi satın alan Ardin, zemini tamamen kum olan çorak araziyi sulama sisteminden fiziki şartlarına kadar kendi imkanlarıyla iyileştirdi.

Çalışmalar sırasında çevresindekilerin, "Boşuna uğraşıyorsun, kumun içinde ağaç tutar mı?" yönündeki eleştirilerine rağmen Ardin, Tarım ve Orman Müdürlüğünün de teknik bilgi ve uzman personel desteğiyle hayalini kurduğu meyve bahçesini 2016'da tamamladı.

2 yılda mahsullerini toplamaya başladı

Bahçesinde 3 bin 300'ü 11 çeşit meyve, 1200'ü Kanada kabağı ve akasyanın yanı sıra palmiye ile huş ağacı türlerinden oluşan 4 bin 500 ağacı bulunan Ardin, 2 yıl içinde meyve ağaçlarından mahsul almaya başladı.

Meyve ağaçlarından tonlarca mahsul alan Ardin, ticaret yapma niyetiyle yetiştirdiği meyveleri satmak yerine il merkezi ve ilçelerinden bahçesine gelen vatandaşlara ve turistlere dağıtıyor.

Şu ana kadar vatandaşlara kasalar dolusu meyve dağıtan Ardin, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün yönlendirmesiyle Tarım ve Orman Bakanlığının Dijital Tarım Pazarı'na (DİTAP) kayıt yaptırdı. Ardin, gelecek yıldan itibaren bahçesinde yetiştirdiği meyveleri Türkiye'nin birçok noktasına pazarlayacak.

Abdülkadir Ardin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ağrı’da esnaflık yaptığı sırada başta köylüler olmak üzere herkesin faydalanması için memleketinde meyve bahçesini kurmaya karar verdiğini söyledi.

Meyvelerini şimdiye kadar satmayı düşünmedi

Araziyi satın alıp çalışmalara başladıktan sonra çevresindekilerin kendisiyle dalga geçtiğini anlatan Ardin, şöyle konuştu:

"Araziyi ilk aldığımda burası tamamen kumluk alandı, adeta çöle dönmüştü. Çalışmaya başladığımda çevremdeki insanlar, 'Boşuna uğraşıyorsun, kumun içinde ağaç tutar mı?' diyerek bana gülüyordu. Ben aksine daha da hırslandım ve o azimle fidanlarımı diktim. İki sene içinde de tam verim almaya başladım. Meyvelerimi iki, üç yıldır köylüler, çevre illerden gelen tanıdıklar ve buraya turistik amaçla gelen ziyaretçilere dağıtıyorum. Şimdiye kadar meyvelerimi satmayı düşünmedim."

Tarım ve Orman İlçe Müdür Vekili Mehmet Salih Akkuş da Abdülkadir Ardin'in artık bu işin ticaretini yapmasının zamanının geldiğini belirtti.

Ardin'i, Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan DİTAP'a kaydettiklerini dile getiren Akkuş, şunları kaydetti:

"Abdülkadir ağabeyimiz bugüne kadar bu bahçeyi sadece hayır ve tanıtım amaçlı kullandı. Satmayı hiç düşünmedi ama artık biz onun bu gayretinin meyvelerini almasını istiyoruz. Biliyorsunuz Bakanlığımız bu yıl, üreten çiftçilerimizin pazar alanını genişletmeyi amaçlayan Dijital Tarım Pazarı'nı hayata geçirdi. Abdülkadir ağabeyimizi de buraya kaydettik. Artık o istese de istemese de önümüzdeki yıldan itibaren biz onun bu çabasını ekonomiye dökeceğiz ki geri dönüşümü olsun ve kendisi daha da güzel işlere imza atsın."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 25 milyon 413 bini aştı
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 109 kişi hayatını kaybetti
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyona yaklaştı
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 366, Meksika'da 339, Hindistan'da 971 kişi öldü
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 250 bini aştı

Benzer haberler

Zengin bitki örtüsüne sahip dağlık alanlarda "en tatlı hasat" heyecanı

Zengin bitki örtüsüne sahip dağlık alanlarda "en tatlı hasat" heyecanı

Çorak araziyi bahçeye dönüştüren esnaf tonlarca meyve yetiştiriyor

İshak Paşa Sarayı yakınında uçurulan dilek balonu nedeniyle 5 bin balya ot yandı

Ağrı'da şehit olan uzman çavuşlar için Erzurum'da tören düzenlendi

Ağrı'da şehit olan uzman çavuşlar için Erzurum'da tören düzenlendi
Ağrı'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu

Ağrı'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu
'Asırlık çınarlar' Türk Kızılayın yardım eliyle hayata tutunuyor

'Asırlık çınarlar' Türk Kızılayın yardım eliyle hayata tutunuyor