Dolar
33.99
Euro
37.86
Altın
2,586.09
ETH/USDT
2,305.00
BTC/USDT
58,811.00
BIST 100
9,691.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul’da düzenlenen "Türkiye Techvisa" programı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
logo
Yaşam

Çocuklar "Gezici Kütüphane" sayesinde unutulmaya yüz tutan sokak oyunlarıyla tanışıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce Samsun'a gönderilen "Gezici Kütüphane", çocukları kitabın yanı sıra unutulmaya yüz tutan sokak oyunlarıyla da tanıştırıyor.

Tuğçe Turgu  | 16.09.2024 - Güncelleme : 16.09.2024
Çocuklar "Gezici Kütüphane" sayesinde unutulmaya yüz tutan sokak oyunlarıyla tanışıyor Fotoğraf: Tuğçe Turgu/AA

Samsun

Gazi İl Halk Kütüphanesi'ne 2024 yılında teslim edilen Gezici Kütüphane, bugüne kadar yaklaşık 30 noktada aralarında mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının da olduğu yaklaşık 5000 çocuğa kütüphane hizmeti götürdü.

Çocukların kitaplara ulaşması sağlanırken Gezici Kütüphane ile sokak oyunlarıyla ilgili çeşitli etkinlikler de düzenleniyor.

Samsun Gazi İl Halk Kütüphanesi tarafından bu kapsamda düzenlenen unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları şenliğinin ikincisi gerçekleştirildi.

Batıpark'ta düzenlenen şenlikte çocuklar seksek, halat çekme, sandalye kapmaca, ip atlama ve çuval yarışı gibi sokak oyunlarını oynayarak keyifli vakit geçirdi.

Şenlikte veliler de nostaljik anlar yaşadı. Çocukluk oyunlarını izlemeye dayanamayan bazı veliler, çocuklarıyla beraber oyunlara katıldı.

Etkinliğe katılan çocuklara ayrıca kitap hediye edildi. Çocukların yüzleri boyandı, katılımcılara yiyecek ve içecek ikramı yapıldı.

Gazi İl Halk Kütüphanesi Müdürü Mikdat Malat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukları kitaplarla birlikte sokak oyunlarıyla da buluşturmak istediklerini söyledi.

Bazı oyunların artık unutulmaya başlandığına dikkati çeken Malat, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza hem unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarımızı hatırlatmak ve öğretmek hem de biz ebeveynlere eskiden oynadıkları çocukluk oyunlarını tekrar hatırlatmak amacıyla buradayız. Kütüphane otobüsümüzle birlikte bu ve benzeri etkinliklerde Samsun halkının hizmetinde olmaya devam edeceğiz."

"Çocukluğumun oyunlarını tekrar yaşamak harika bir deneyim oldu"

Çocuğuyla şenliğe katılan Soner Han Sağlam ise "Çocukluğumuzun oyunları olan seksek, halat çekme gibi oyunları görünce çocuğumu da alıp geldim. Çocuğum 2,5 yaşında ve biz dışarıda oynayan bir nesildik. Çocukların da böyle bir ortamda oyun oynadığını görmek beni çok mutlu etti. Çocukluğumun oyunlarını tekrar yaşamak harika bir deneyim oldu." diye konuştu.

Hasret Adıyaman Erbay da "Çocuklar ev içinde sıkılıyor. Burada çuval yarışı, halat çekme ve seksek gibi oyunları oynadılar. Biz bu oyunları sokakta oynuyorduk, çocuklarımız da programla tanışmış oldu. Kitap ödülleri çocukları kitaba daha yakınlaştırdı." dedi.

Şenliğe katılan çocuklardan Bartu Gül, çok eğlendiğini belirterek, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. En sevdiğim oyun halat çekme oldu ve sandalye kapmaca oyununda ikinci oldum." dedi.

Meryem Erbay ise kitap hediye edildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

İpek Demircan da bir zamanlar anne babasının oynadığı oyunları oynamaktan çok keyif aldığını belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
İskenderun'da 374 konutun anahtarı depremzedelere teslim edildi
AYM, e-postada kullandığı ifadeler nedeniyle tazminatsız işten çıkarılmayı hak ihlali saydı
Sakarya'da patlamanın meydana geldiği fabrika alanında soğutma çalışmaları sürüyor
MOSSAD'a casusluk yapmakla suçlanan 20 sanığa 45'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Benzer haberler

Çocuklar "Gezici Kütüphane" sayesinde unutulmaya yüz tutan sokak oyunlarıyla tanışıyor

Çocuklar "Gezici Kütüphane" sayesinde unutulmaya yüz tutan sokak oyunlarıyla tanışıyor

Bandırma Gemi Müzesi'ni üç ayda 148 bin 860 kişi ziyaret etti

Salıpazarı kestane balını tatmak isteyenler siparişi hasat öncesinde veriyor

Arkadaşlarının tavsiyesiyle başladığı bilek güreşinde 9 ayda dünya şampiyonu oldu

Arkadaşlarının tavsiyesiyle başladığı bilek güreşinde 9 ayda dünya şampiyonu oldu
Ailesinin ürettiği fındığın değerini artırmak için işleme atölyesi kurdu

Ailesinin ürettiği fındığın değerini artırmak için işleme atölyesi kurdu
Samsun'da kuyu açarken toprak altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti

Samsun'da kuyu açarken toprak altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet