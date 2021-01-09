Çocuk müzisyenler İstanbul'un azalan suyuna türküyle dikkati çekti
Sultangazi'de çocuklardan oluşan bir grup, su seviyesi düşen Alibey Barajı'nda bir araya gelerek çektikleri kliple kentin azalan suyuna dikkati çekmeye çalıştı.
İstanbul
Kış aylarına rağmen beklenen yağışı alamayan İstanbul'da, barajlardaki su seviyesi yüzde 19 civarı ile son 15 yılın en düşük seviyesini görürken, kentte yaşayan insanlara suyun verimli ve tasarruflu kullanımı konusunda yetkililerin uyarıları devam ediyor.
Sultangazi 75. Yıl Mahallesi'nde faaliyet gösteren Ropel Sanat Atölyesi öğrencilerinden oluşan 8 ve 14 yaş arasındaki bir grup, eğitmenleriyle kentin azalan suyuna dikkati çekmek ve vatandaşları su kullanımı konusunda bilinçlendirmek için doluluk oranı yüzde 29'a kadar inen Alibey Barajı'nda, seslendirdikleri türküye klip çekti.
"Yarının suyunu bugün tüketmeyelim"
"Yarının suyunu bugün tüketmeyelim" sloganıyla hareket ederek Hasret Gültekin'e ait "Güle Yel Değdi" eserini seslendiren çocuk korosunun yayınladığı klip, sosyal medyada da ilgi gördü.
Yaptıkları çalışmaya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Ropel Sanat Atölyesi yöneticisi Umut Gündüz, sanat atölyelerinde bağlama kursuna gelen öğrencilerle ortak karar vererek son günlerde gittikçe azalan suyun verimli kullanımına dikkati çekmek istediklerini söyledi.
Bunu da seslendirdikleri bir eserle yapmayı uygun gördüklerini anlatan Gündüz, Alibey Barajı'nda bu klibi çekerek barajlarda azalan doluluk oranına vurgu yapmaya çalıştıklarını ifade etti.
Gündüz, buradaki amaçlarının her gün azalan suya dikkati çekmek olduğunu belirterek, "Çünkü artık bu yaşadığımız dönemde suyun ne kadar azaldığının herkes farkına vardı. Gelecekte suyun ne kadar çok önemli olduğunun farkına vardık. O yüzden dikkatleri hem suya hem de su seviyeleri oldukça azalan barajlara çekmek istedik." dedi.
Suyu dikkatli kullanmak için seslendirdikleri ve çok severek çalıp söyledikleri Hasret Gültekin'e ait "Güle yel değdi" eseriyle ilgili klibi yayınladıktan sonra çok olumlu geri dönüşler aldıklarını anlatan Gündüz, "Çocukların bu türküyü seslendirmelerindeki amaç da onların geleceklerinden suyu çalmamak olarak söyleyebiliriz. Böylece büyüklerine de mesaj veren çocuklar ve yaşıtlarına suyun dikkatli kullanımı konusunda farkındalık yaratmaya çalıştılar." diye konuştu.
Bağlama eğitmeni Tülay Şimşek Özmen, bir haftada çocuklarla çalışarak bu türküye hazırlandıklarını belirterek, insanlara suyun önemini hangi yol olursa olsun anlatmanın önemli olduğunu söyledi.
"Çocuklara güzel bir gelecek bırakalım"
Klipte yer alan çocuklardan Vural Bozdemir, suyu boşa harcamamak gerektiğini ifade ederek, böyle bir çalışmanın içinde yer almaktan dolayı mutlu olduğunu anlattı.
İlkokul 3. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Berken Yıldız, bu klibi çekerken çok heyecanlandığını dile getirerek, "Suyu boşa harcayanlara bir mesajım var; suyu boya harcamayalım, çocuklara güzel bir gelecek bırakalım." dedi.
Gruptaki lise 2. sınıf öğrencisi Elvan Yıldız da "Sularımız tükeniyor elimizden çok şey gelebilir ama biz insanoğlu olarak bunu yapmıyoruz. Musluğu biraz daha az açarak su tüketimini azaltabiliriz. Su hayatımızdır, hayatımızı kirletmeyelim." diye konuştu.
İnsanların suyu daha verimli kullanarak çocuklarına daha güzel bir gelecek bırakması için bu klipte yer aldığını anlatan Yıldız, "Çalışmamızı izleyenler çok beğendi, bizi çok desteklediler. İzleyenler su tüketimine daha çok dikkat etmeye başladıklarını söylediler." ifadelerini kullandı.
"Suların tükenmesi diğer canlıları da etkiliyor"
Lise 2. sınıf öğrencisi Roşna Gündüz ise suların tükenmesinin sadece insanları değil sularda yaşayan canlıları da etkilediğini dile getirerek, o yüzden böyle bir çalışma yaptıklarını kaydetti.
Bu çalışmanın izleyen herkesi etkileyeceğini düşündüklerini anlatan Gündüz, "En azından biraz daha su tasarrufu yapabiliriz ya da sularımızı kirletmeyebiliriz. Bu çalışmanın bu bakımdan iyi olduğunu düşünüyorum." dedi.
Klipte kardeşi Armin Pelda ile birlikte yer aldığını aktaran Gündüz, bunun için ayrıca mutlu olduklarını söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.