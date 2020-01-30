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Yaşam

Çobanlık yaparken keşfedilen kick boks Türkiye şampiyonu Emrah hedef büyüttü

Şanlıurfa'da çobanlık yaparken dövüş sporlarına yönlendirilen ve aldığı eğitimle iki yıl üst üste kick boks Türkiye şampiyonu olmayı başaran Emrah Yaşar, Avrupa ve dünya şampiyonu olabilmek için ter döküyor.

Yasin Dikme   | 30.01.2020
Çobanlık yaparken keşfedilen kick boks Türkiye şampiyonu Emrah hedef büyüttü

Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde çobanlık yaparken ilgi duyduğu dövüş sporlarına yönlendirilen ve aldığı eğitimle iki yıl üst üste kick boks Türkiye şampiyonu olmayı başaran Emrah Yaşar, Avrupa ve dünya şampiyonu olmayı hedefliyor. 

Şanlıurfalı olan Kick Boks Milli Takım Antrenörü Murat Akaltun, yetenekli gençlerin tespit edilmesine yönelik yaptığı araştırmalarda Suruç ilçesinde köyünde ailesiyle hayvancılıkla uğraşan 17 yaşındaki Emrah Yaşar'ın dövüş sporlarına ilgisinin bulunduğunu ve fiziki yapısının spora uygun olduğunu öğrendi.

Köye giden Akaltun'un spor salonuna davet ettiği Emrah'ı kick boks sporuna yönlendirdi. Yaklaşık 3 yıllık çalışmanın ardından, 2019 yılında Antalya'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'na katılan Emrah, 81 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu. Sporcu, başarısını 2020 yılında da sürdürerek Türkiye Şampiyonluğu'nda yeniden birincilik kürsüsüne çıktı.

Elde ettiği başarıların ardından hedef yükselten Emrah, milli takım formasıyla mücadele ederek Avrupa ve dünya şampiyonu olmayı hedefliyor.

"Kick boksla öz güven kazandım

Emrah Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada kick boks sporuyla tanışmadan önce Suruç ilçesinde ailesiyle hayvancılık yaptığını söyledi.

Küçüklükten beri dövüş sporlarına ilgi duyduğunu belirten Emrah, çobanlık yaptığı sırada bir yakınının tavsiyesi üzerine antrenörü Murat Akaltun ile tanıştığını ifade etti.

Antrenmanlarının olmadığı dönemde köye giderek ailesine yardım ettiği ve hayvanlarla ilgilendiğini anlatan Emrah, "Spor insana çok şeyler kazandırıyor. Yaptığım kick boksla öz güven kazandım. Bunun yanında sporumu yaparken de köye gidip yine hayvanlarla uğraşıyorum, çobanlık yapıyorum. 3 yıl içinde hocalarımdan aldığım eğitimler bana çok şeyler kattı. Antrenmanlarımız çok ağır şekilde devam ediyor. İnanıyorum ki hedeflerime ulaşacağım. Arkadaşlara tavsiyem spor yapsınlar. Spor insana çok şey kazandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Emrah Yaşar çok azimli bir sporcu

Kick Boks Milli Takım Antrenörü Murat Akaltun spor alanında yetenekli ve azimli insanları keşif etmeye çalıştıklarını söyledi.

Türk sporuna faydalı ve iyi sporcu yetiştirmek arzusunda olduklarını aktaran Akaltun, şunları kaydetti:

"Yıllardan beri gayet güzel anlamda başarılar sağladık. Bizim burada gayemiz Türkiye, Avrupa veya dünya şampiyonu yetiştirmekten ziyade buradaki yetenekleri keşfetmeye çalışıyoruz. Emrah Yaşar kardeşim de bu yeteneklerden biri. Salonumuza getirerek çalıştırmaya başladık. Kısa sürede kendini gösterdi ve güzel başarılar sağladı. Çok azimli bir genç bu özelliğiyle bir çok insana örnek oluyor. Emrah geçen yıl ve bu yıl Antalya'da düzenlenen şampiyonda gençlerde Türkiye şampiyonu oldu. Bizi gururlandırdı. Yakın bir zamanda inşallah bizleri Avrupa ve dünya müsabakalarında temsil eder. Buna inanıyorum. Başaracağından eminiz çünkü çok azimli ve çalışıyor."

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