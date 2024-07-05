Dolar
32.64
Euro
35.36
Altın
2,392.04
ETH/USDT
2,980.00
BTC/USDT
56,537.00
BIST 100
10,851.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Çıralı Sahili'nde caretta caretta yavrularının yuvalarından denize yolcuğu başladı

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Çıralı Sahili'nde yuvalarından çıkan, nesli tükenme tehdidi altındaki caretta caretta yavrularının denize yolculuğu başladı.

Zehra Tekeci  | 05.07.2024 - Güncelleme : 05.07.2024
Çıralı Sahili'nde caretta caretta yavrularının yuvalarından denize yolcuğu başladı Fotoğraf: Kemer Belediyesi

Antalya

Kemer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, nesli tükenme tehlikesi altında olan caretta carettaların en önemli yuvalama alanlarından Ulupınar Mahallesi Çıralı sahilinde ilk caretta caretta yuva açılışı etkinliği yapıldı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, buradaki konuşmasında, ilk yuvayı açmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Yuva açılmadan önce yuvadan çıkıp denizle buluşan caretta carettalar olduğunu belirten Topaloğlu, "Bu yıl Çıralı'da 146 yuvamız var. 6 yuvanın daha olduğunu tahmin ediyoruz. Devamı olursa rekora gideceğiz. Daha önce bu sayı 151'di. Çıralı artık caretta carettalarla özdeşleştiği ve koruyucu meleği olan bir yer oldu. Buradaki heyecan çok güzel. Yerli ve yabancı misafirler de burada. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ulupınar Çevre Koruma ve İşletme Kooperatifi Başkanı Habib Altınkaya ise caretta carettaların denizle buluşma sürecinin başladığına dikkati çekti.

Altınkaya, bu yıl rekor kırılabileceğini belirterek, "Kemer Belediyesi ve Milli Parkların desteğiyle ilk yuvamızı bugün açtık. Şu anda 146 yuvamız var. 6 yuva daha tespit ettik. Son 30 yılın rekorunu kıracağız." dedi.

Konuşmaların ardından açılan yuvada çok sayıda yavru çıkışının olduğu ve yumurtaların boş olduğu tespit edildi.

9 yavrunun zamanında yuvadan çıkamaması nedeniyle yaşamını yitirdiği tespit edilirken, 4 yavru da canlı çıkarıldı. Yavruların sağlık durumu ekiplerce kontrol edildi.

Çalışmalar kapsamında, kaplumbağaların yumurta bıraktığı değerlendirilen 6 yuva ise yakından izlenecek.

Birkaç gün içerisinde açılacak yuvalarda yavru çıkışı olup olmadığı kontrol edilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 15 Temmuz gazisi Aslan, Etlik Şehir Hastanesindeki Model Ev'i ziyaret etti
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Antalya'daki Kumköy sahilinde ve Aksu çayındaki kaçak yapılar kaldırılacak
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan UEFA'nın Merih Demiral kararına tepki
İçişleri Bakanı Yerlikaya, UEFA'nın Merih Demiral kararını kınadı

Benzer haberler

Çıralı Sahili'nde caretta caretta yavrularının yuvalarından denize yolcuğu başladı

Çıralı Sahili'nde caretta caretta yavrularının yuvalarından denize yolcuğu başladı

Antalya'daki Kumköy sahilinde ve Aksu çayındaki kaçak yapılar kaldırılacak

Romanya'dan Antalya'ya gelen turist sayısı yüzde 15 arttı

Eynif Ovası'nın yılkı atları dronla görüntülendi

Eynif Ovası'nın yılkı atları dronla görüntülendi
Batı Akdeniz'in 6 aylık ihracatı 1,3 milyar doları geçti

Batı Akdeniz'in 6 aylık ihracatı 1,3 milyar doları geçti
Tarlalardaki halılar kadın işçilerin emekleriyle pastelleşiyor

Tarlalardaki halılar kadın işçilerin emekleriyle pastelleşiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet