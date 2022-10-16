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Yaşam

Çırak olarak girdiği dükkanın sahibi olan berber, ustasına hürmette kusur etmiyor

Isparta'da berberlik yapan Hakkı Akol, 13 yaşındayken çırak olarak başladığı berber dükkanında, 41 yıl sonra patron oldu.

Muhammed Enes Yapalıkan   | 16.10.2022
Çırak olarak girdiği dükkanın sahibi olan berber, ustasına hürmette kusur etmiyor

Isparta

İlkokulu öğreniminden sonra babasının çalışması için bir berber dükkanına götürdüğü Akol, çıraklıktan patronluğa ulaşan yaşam hikayesini AA muhabirine anlattı.

Okula gitmek istememesi üzerine babasının "Ya okuyacaksın ya da çalışacaksın" diyerek kendisini Karaağaç Mahallesi'ndeki İbrahim Özcan'ın berber dükkanına yerleştirdiğini belirten Akol, "İlk önce berberlikten anlamıyordum, ustam bana her şeyi öğretti. Çıraklıktan kalfalığa, sonra ustalığa ulaştım. Ekmeğimi bu meslekten kazandım." dedi.

Patronu 74 yaşındaki İbrahim Özcan'ın emekliğe ayrılmak istemesiyle dükkanı kendisinin devraldığını dile getiren Akol, şimdi çırak olarak girdiği dükkanın patronu olduğunu söyledi. Akol, "Herkese nasip olmayacak bir durum. Severek yaptığım işimi şimdi patron olarak sürdürüyorum." ifadesini kullandı.

Akol, baba oğul gibi çalıştıkları patronu Özcan'ın arada sırada ziyaretine geldiğini kaydetti.

Kendisinin de dükkanında yeni çıkarlar yetiştirdiğini aktaran Akol, önceden daha çok çırak geldiğini, şimdi ise yetiştirecek eleman bulmakta zorluk çektiklerini ifade etti.

Akol'u yetiştiren ve 41 yıllık patronu olan İbrahim Özcan da berber dükkanında 62 yıl emek verdiğini söyledi. Artık yorulduğunu, bu nedenle ayrılmak istediğini anlatan Özcan, "Hakkı gibi çok çırak yetiştirdim. Millete bir faydam olmuşsa ne mutlu bana. Şimdi yetiştirdiğim bir çırak, dükkanımda işimi devam ettiriyor. Çok güzel bir duygu." diye konuştu.

Özcan, Akol için hayırlı ve bereketli rızık temennisinde bulundu.


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