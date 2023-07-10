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Yaşam

Çin'de en hızlı mantı yiyeni ödüllendiren restoran "israf karşıtı yasayı" ihlal etmekle suçlanıyor

Çin'in Siçuan bölgesinde, müşterilerine 108 mantıyı en hızlı yiyene ücretsiz yemek ve ödül teklif eden bir restoran hakkında israf karşıtı yasayı ihlal etmekten soruşturma başlatıldı.

Irmak Akcan  | 10.07.2023 - Güncelleme : 10.07.2023
Çin'de en hızlı mantı yiyeni ödüllendiren restoran "israf karşıtı yasayı" ihlal etmekle suçlanıyor

Ankara

CNN'in haberine göre, Yibin ilinde bir restoranın, şehirde en hızlı mantı yiyeni belirlemek için düzenlediği yarışma tepkilere neden oldu.

Yetkililer, müşterilerine ödül karşılığı 108 "çaoşou" veya acılı "vonton" mantıları yemeyi teklif eden restoranı, yiyecek israfı karşıtı yasayı ihlal etmekle suçladı.

Hakkında soruşturma başlatılan işletmenin sahiplerinin, israfa teşvikten suçlu bulunması halinde 1400 dolara kadar ceza alması bekleniyor.

1950-1960 yıllarında 45 milyon kişinin kıtlık nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede pek çok restoran, benzer sebeplerden dolayı soruşturuluyor.

İsraf karşıtı yasa, aşırı yemek tüketiminin özellikle sosyal medyada teşvik edilmesinin ardından 2021'de yürürlüğe girmişti.

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