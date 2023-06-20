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Yaşam

Çifte ezan geleneği Ayasofya ve Sultanahmet'te yaşatılıyor

Bir Osmanlı geleneği olan karşılıklı ezan okunma geleneği Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ve Sultanahmet Camii'nde de sürdürülüyor.

20.06.2023 - Güncelleme : 20.06.2023
Çifte ezan geleneği Ayasofya ve Sultanahmet'te yaşatılıyor

İstanbul

Ayasofya-i Kebir Camii'nde görevli müezzin arkadaşlarının dünyanın en iyisi olduğuna dikkat çeken Sultanahmet Camii müezzini Nafiz Duman, "Futbolda Maradona, Messi nasılsa, Ayasofya'daki müezzin arkadaşlarımız da ezan okumada adeta onlar gibiler." dedi.

Müezzinlerin yarışmaktan ziyade birbirlerine uyum içinde olmaları gerektiğine değinen Ayasofya-i Kebir Camii müezzini Selman Kızmaz, "Buraya gelen turistler karşılıklı ezan okuduğumuzu duyunca gelip tanışmak, bunun ne anlama geldiğini öğrenmek istiyorlar. Karşılıklı okuduğumuz ezandan etkilenenler Müslüman oluyorlar." ifadesini kullandı.


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