Çifte ezan geleneği Ayasofya ve Sultanahmet'te yaşatılıyor
Bir Osmanlı geleneği olan karşılıklı ezan okunma geleneği Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ve Sultanahmet Camii'nde de sürdürülüyor.
İstanbul
Müezzinlerin yarışmaktan ziyade birbirlerine uyum içinde olmaları gerektiğine değinen Ayasofya-i Kebir Camii müezzini Selman Kızmaz, "Buraya gelen turistler karşılıklı ezan okuduğumuzu duyunca gelip tanışmak, bunun ne anlama geldiğini öğrenmek istiyorlar. Karşılıklı okuduğumuz ezandan etkilenenler Müslüman oluyorlar." ifadesini kullandı.
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