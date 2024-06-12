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Yaşam

Çiçeklere konan rengarenk kelebekler Sarıkamış'ın doğasını süslüyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çiçeklere konan rengarenk kelebekler, yörenin doğasına güzellik katıyor.

Hüseyin Demirci  | 12.06.2024 - Güncelleme : 12.06.2024
Çiçeklere konan rengarenk kelebekler Sarıkamış'ın doğasını süslüyor Fotoğraf: Hüseyin Demirci / AA

Kars

İlçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 500 rakımlı Keklik Vadisi'nde, hafta boyunca etkili olan yağışlar sonrası çiçekler açtı.

Havaların ısınmasıyla görülmeye başlanan siyah, mavi, kızıl gibi birçok renkteki kelebeklerin çiçeklerle buluşması, yörenin doğasına ayrı bir güzellik katıyor.

Fotoğraf tutkunları da çiçeklere konan rengarenk kelebekleri görüntülüyor.

Doğa fotoğrafçısı Hasan Cellat, AA muhabirine, doğanın çiçek ve böcek türleriyle güzelleştiğini belirterek, "Haziranın bereketli yağmurlarından sonra Sarıkamış'ın doğası tam canlılığına kavuştu. Biz doğa fotoğrafçıları olarak Keklik Vadisi'nde kelebek türlerinin çekimlerini yapıyoruz. Fotoğraf çekmenin tam zamanı olduğunu diyebilirim." ifadelerini kullandı.

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