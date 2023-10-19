Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin zirvesinde kar etkili oluyor
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kar başladı.
Kars
İlçe merkezinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.
ormanları arasında bulunan 2 bin 634 rakımlı kayak merkezinin zirvesinde de kar etkili oluyor.
Öte yandan kayak merkezindeki pistlerde kış turizmi için tüm hazırlıklar da tamamlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.