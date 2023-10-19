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Yaşam

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin zirvesinde kar etkili oluyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kar başladı.

Hüseyin Demirci  | 19.10.2023 - Güncelleme : 19.10.2023
Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin zirvesinde kar etkili oluyor

Kars

İlçe merkezinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

ormanları arasında bulunan 2 bin 634 rakımlı kayak merkezinin zirvesinde de kar etkili oluyor.

Öte yandan kayak merkezindeki pistlerde kış turizmi için tüm hazırlıklar da tamamlandı.

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