Cezayirli motosikletçi 11 ülkeyi kapsayan Orta Doğu turu için Türkiye yolunda
Orta Doğu'da 11 ülkeyi kapsayan turu için ülkesi Cezayir'den yola çıkan motosikletçi Yunus el-Hadi, Tunus ve Libya'nın ardından rotası üzerindeki üçüncü durak olan Türkiye için Trablus'tan yola çıktı.
Trablus
Cezayirli motosikletçi-maceracı Hadi, İstanbul'a gitmek üzere Misrata Limanı'nda vapura binmeden önce Tunus, Libya, Türkiye, Irak, Suriye, Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman’ı kapsayan turu ile ilgili AA muhabirine konuştu.
Hadi, yolculuğunu “Türkiye üzerinden Orta Doğu’ya sınırsız seyahat” olarak isimlendirdiğini söyledi.
İstanbul’dan sonra İzmir ve Antalya’ya uğrayacaklarını oradan Türkiye’nin güneyinden Irak’a geçeceklerini söyleyen Hadi, “Irak’ta bir gece kaldıktan sonra Suriye’ye geçmeyi planladık. Suriye’de iki veya üç gün kalacağız. Orada tanıdığımız ve irtibatta olduğumuz motosiklet grubu var. Onlar bize yol boyunca eşlik edecekler.” dedi.
Hadi, Suriye’den Lübnan’a oradan Ürdün’e geçeceklerini ve Ürdün’de Ölü Deniz gibi bazı turistlik bölgelere de uğrayacaklarını kaydetti.
Suudi Arabistan’da Medine, Mekke ve Riyad’ı ziyaret ettikten sonra Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gideceklerini aktaran Hadi, “Gezimizi inşallah Umman’da sonlandıracağız ve tekrar aynı yolla ülkemize döneceğiz. Belki başka türlü de dönebiliriz. Ancak henüz bu konuda bir plan yapmadık.” ifadelerini kullandı.
Ayasofya’da namaz, Mekke’de umre
İstanbul’da Boğazı ve diğer bölgeleri gezeceklerini belirten Cezayirli maceracı, gezinin manevi kanadına da işaret ederek, “İnşallah İstanbul’da Ayasofya Camisi'nde namaz kılacak Mekke’de ise umre yapacağız.” diye konuştu.
Türkiye’de hiçbir motosiklet kulübü ile irtibatlarının olmadığını ifade eden Hadi, Kenan Sofuoğlu’nu bildiğini ifade ederek, şöyle devam etti: “Sofuoğlu’na özel selam gönderiyorum. Tanışmakla müşerref olmak isterim.”
Yedek parçalar ve tamir işinden anlayan yardımcı
İki yedek teker, yaşam malzemeleri, çadır ve anahtar takımları gibi gerekli olan malzemelerin yüklendiği motosikletin arka koltuğunda Hadi’nin yardımcısı Velid Basma yolculuk ediyor.
Kendisinin de motosiklet kullandığını ifade eden Basma, olası arızalar durumunda müdahale edebilmek için gerekli bütün gereçleri aldıklarını, ayrıca 14 litre benzini de yedeklerinde bulundurduklarını kaydetti.
Teker değiştirme ve olası bir durumda arızaya müdahale ederek tamir edebileceğini anlatan Basma, “Küçük yaştan beri motosiklete biniyorum olası arızaları tamir edebilirim. Gördüğünüz gibi yedek tekerlerimiz bile var.” ifadelerini kullandı.
Libyalı motosikletçilerden destek
Libya’nın Misrata kentindeki “Refak et-Tarik” motosiklet grubu Cezayirli maceracıları karşılayacak misafir etti.
Gereken evrakın hazırlanması konusunda kendilerine yardım ettiklerini ve onları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Refak et-Tarik Grubu kaptanı Abdusselam el-Cenef, “Kendilerine sağlıklı ve hayırlı yolculuklar diliyorum ve tekrar görüşmeyi umut ediyorum.” dedi.
Cezayirli maceracının bindiği Kevalay gemisi hava muhalefeti olmaması durumunda, normal şartlarda 24 Ekim’de İstanbul’da demir atacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.