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Yaşam

Çankırı'da hasat edilen buğday tarlaları leyleklerin beslenme noktası oldu

İlkbaharda Çankırı'ya göç eden leylekler, hasat edilen buğday tarlalarında böceklerin yanı sıra biçerdöverden dökülen buğday daneleriyle besleniyor.

Oruç Emre Gümüş  | 07.07.2025 - Güncelleme : 07.07.2025
Çankırı'da hasat edilen buğday tarlaları leyleklerin beslenme noktası oldu Fotoğraf: Oruç Emre Gümüş/AA

Çankırı

Kışı Afrika kıtasında geçirdikten sonra havaların ısınmaya başladığı mart ayında bölgeye gelen leylekler, evlerin çatılarının yanı sıra elektrik ve telefon direklerinde geçirdikleri kuluçka döneminin ardından yumurtadan çıkan yavrularının iyi beslenmesi için yiyecek arayışına çıkıyor.

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Hasat çalışması devam eden buğday tarlalarına inen leylekler, böceklerin yanı sıra biçerdöverden dökülen buğday daneleriyle besleniyor.

İl merkezine bağlı Çivi Köyü Dede Mahallesi'nde çiftçilik yapan Lütfü Bektaş, buğday hasadına başladıklarını belirterek, "Hasat ettiğimiz buğdaylardan kurt, kuş, leylekler de faydalanıyor. Hepsinin rızkını Allah veriyor. Bizden artanları da onlar yiyor." ifadesini kullandı.

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