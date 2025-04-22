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Yaşam

Çankırı'da dağcılar 23 Nisan'ı 1900 rakımlı Yıldıztepe zirvesinde kutladı

Çankırı'da 20 sporcu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ilgaz Dağı'nda "Milli Egemenlik Tırmanışı" gerçekleştirdi.

Muhammed Kaygın  | 22.04.2025 - Güncelleme : 22.04.2025
Çankırı'da dağcılar 23 Nisan'ı 1900 rakımlı Yıldıztepe zirvesinde kutladı

Çankırı

Çankırı Dağcılık Spor Kulübünce düzenlenen etkinliğe, Çankırı'nın yanı sıra Ankara ve Düzce'den katılan toplam 20 sporcu, 1900 rakımlı Yıldıztepe zirvesine ulaşmak için erken saatte yola çıktı.

Yıldıztepe Kayak Merkezi mevkisinden başlayan yürüyüş, yaklaşık 3 saatin ardından zirvede sona erdi.

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Zirvede saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı okuyan sporcular, şehitler için dua ederek inişe geçti.

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