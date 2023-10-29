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Yaşam

Çanakkaleli genç çiftçi tarlasına traktörle "Cumhuriyet 100 yaşında" yazdı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Kocaveli köyünde yaşayan genç çiftçi, tarlasına traktörle "Cumhuriyet 100 yaşında" yazdı.

Ercan Özçetin  | 29.10.2023 - Güncelleme : 29.10.2023
Çanakkaleli genç çiftçi tarlasına traktörle "Cumhuriyet 100 yaşında" yazdı Fotoğraf: Ercan Özçetin/AA

Çanakkale

Aynı zamanda AK Parti Lapseki Gençlik Kolları Başkanı olan 24 yaşındaki Birol Günal, Cumhuruyet'in 100. yıl dönümünde farkındalık oluşturmak amacıyla, Kocaveli köyündeki tarlasına traktörüyle 5 saatte "Cumhuriyet 100 yaşında" yazmayı başardı.

Günal, AA muhabirine, çiftçi bir aileden geldiğini ve kendisinin de köyünde çiftçilik yaptığını söyledi.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümünde farklı bir etkinlik yapmak istediğini dile getiren Günal, "Cumhuriyetimiz kolay kurulmadı. Kolay gelmedik bu günlere. Dedelerimizden zamanında neler dinledik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'i kolay kurmadı. 15 bin metrekare alana yazdığım 'Cumhuriyet 100 yaşında' yazısı için 5 saat uğraştım ve yağmur yağıncaya kadar bu tarlayı sürmeyeceğim." dedi.

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