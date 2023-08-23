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Çanakkale’deki orman yangınında Yağcılar köyündeki bazı yapılar ve mezarlık da zarar gördü
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Yaşam

Çanakkale'de köyünü saran yangında sabaha kadar koyunlarının başından ayrılmadı

Çanakkale'de 800 hektarı orman olmak üzere 1500 hektar alana yayılan yangından etkilenen köylerden biri olan Ulupınar'da ikamet eden 75 yaşındaki Mehmet Karaduman, sabaha kadar koyunlarının başından ayrılmadı.

Miraç Kaya  | 23.08.2023 - Güncelleme : 23.08.2023
Çanakkale'de köyünü saran yangında sabaha kadar koyunlarının başından ayrılmadı Fotoğraf: Miraç Kaya / AA

Çanakkale

Mehmet Karaduman, evlerinin yanına kadar gelen yangın sırasında yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Karaduman, yangının köylerine geldiğini gördüklerinde koyunlarını ağıldan çıkartarak mezarlığın arka tarafındaki açık alana götürdüklerini söyledi.

Alevlerin köylerine geldiğini ve birkaç binaya zarar verdiğini belirten Karaduman, şöyle konuştu:

"Alevler iki taraftan köyümüzü sardı. Hayvanlarımızı açık alana götürdük, yoksa yanacaklardı. Yakınlarımızda birçok yere sıçradı. Yangın evimizin yakınlarına kadar gelmiş fakat ekipler söndürmüş. 50-60 tane hayvanımız var çok şükür onları kurtardık, bir şey olmadı. Ekipler iyi çalışıyor, sabaha kadar burada durdular. Köyümüz tahliye oldu ama ben burada hayvanlarımın başında kaldım, sabaha kadar uyumadım. Hayvanlarım yanar diye hep burada oturdum. Hayvanlarımız da can taşıyor, onlar da bizim için önemli. Onlar benim hayatım. Onları aldık, buradan kaçtık. Evlerimizi geride bıraktık ama bereket versin kurtarılmış."

Karaduman, kendisini telefonla arayan yakınlarına da durumları hakkında bilgi verdi.

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