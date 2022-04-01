Çağdaş Macar sanatçıların 'Yolcu' isimli resim sergisinin açılışı başkentte yapıldı
Çağdaş Macar sanatçılar Janos Korodi ve Andras Szigeti'nin "Yolcu" isimli resim sergisinin açılışı Ankara'da yapıldı.
Ankara
Macaristan Büyükelçiliğince Çankaya Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde açılan sergiye, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Slovakya'nın Ankara Büyükelçisi Jan Psenica, yabancı misyon temsilcileri ve birçok davetli katıldı.
Resim sergisinin açılışında konuşan Matis, her iki sanatçının yurt dışında yaşadığını belirterek, sanatçılara ilişkin bilgiler paylaştı.
Matis, serginin 2024'te kutlanacak Türk-Macar Kültür Yılı'nın hazırlık parçası olduğunu söyledi.
Sergi, 19 Nisan'a kadar gezilebilir.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.