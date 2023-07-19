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Yaşam

Buzul çatlağından yaralı çıkarılan çift, kendilerini kurtaran dağcılarla hastanede buluştu

Hakkari'de, Cilo buzullarının bulunduğu bölgede kaybolduktan iki saat sonra yaralı kurtarılan ve Van'da tedavisi süren Gülay Avcu, kendisini buzul çatlağından çıkaran dağcılarla hastane odasında buluştu.

Mesut Varol  | 19.07.2023 - Güncelleme : 19.07.2023
Buzul çatlağından yaralı çıkarılan çift, kendilerini kurtaran dağcılarla hastanede buluştu Fotoğraf: Mesut Varol/AA

Van

Kent merkezi ile Yüksekova arasında kalan bölgedeki buzullarda gezerken şelaleye yakın bir noktada yaşanan çökme nedeniyle kaybolan, kurtarıldıktan sonra kaldırıldıkları Yüksekova Devlet Hastanesinden Van'a sevk edilen Gülay Avcu'nun Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Ortopedi Servisinde tedavisi sürüyor, eşi Kerem Avcu ise taburcu edildi.

Vadi Doğa Sporları Kulübü Derneği üyesi dağcılar tarafından uzun uğraşlar sonucunda kurtarılan çift, hastane odasında kendilerini buzul çatlağından çıkaran dağcı ekibinin ziyaretinde duygulu anlar yaşadı.

Odasına çiçeklerle giren dağcılarla kucaklaşan çift, uzun süre gözyaşlarını tutamadı.

"İnşallah onları evimde ağırlayacağım"

Kendisini kurtaranları gördüğü için çok mutlu olduğunu belirten Gülay Avcu, AA muhabirine, dağcı ekip olmasaydı kurtarılamayacağını söyledi.

Buzulların arasında hipodermi geçireceği anda dağcıların imdadına yetiştiğini anlatan Avcu, "Onlara bir can borçluyum. Taburcu olduğumda inşallah onları evimde ağırlayacağım. İnşallah bir daha böyle kötü bir durumda karşılaşmayız. Eminim onlar daha birçok can kurtarmışlar. Hayatlarını riske atarak beni kurtardılar. Herkes bunu yapamaz. Son iki dakika kala yetiştiler. Onlara çok teşekkür ederim. Onları görünce çok mutlu oldum." dedi.

Vadi Doğa Sporları Kulübü Derneği Başkanı Ömer Demez de tesadüfen o gün Cilo buzulları bölgesine yakın bir noktada olduklarını ifade etti.

Kazanın olduğu yere kısa sürede ulaştıklarını anlatan Demez, şunları kaydetti:

"Normalde bir ip taşırken o gün iki ip yanımızdaydı. 8 yedek mont bulundurmuştuk. İhbar gelir gelmez ekimizden 10 kişilik bir tim oluşturduk. Aralarında bir doktor da vardı. İki saatlik yolu 28 dakikada giderek olay yerine ulaştık. Yaralıları yukarı çıkardık. Gülay Avcu, hipodermi geçiriyordu. İlk müdahalesini yaptık sonra helikoptere ulaştırdık. Şimdi onu gördüğümüz için çok mutluyum. Lütfen böyle yerlerde emniyetinizi alın."

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