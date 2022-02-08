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Yaşam

Buz tutan Gelinkayası Şelalesi tırmanış tutkunlarınca ziyaret ediliyor

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi Ilısu köyünde 35 metre yüksekliğinde ve 40 metre genişliğindeki Gelinkayası Şelalesi, kışın da doğaseverleri misafir ediyor.

Adem Koçak   | 08.02.2022
Buz tutan Gelinkayası Şelalesi tırmanış tutkunlarınca ziyaret ediliyor

Aksaray

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi Ilısu köyünde 35 metre yüksekliğinde ve 40 metre genişliğindeki Gelinkayası Şelalesi, kışın da doğaseverleri misafir ediyor.

Aksaray Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından 2021'de gerçekleştirilen proje ile buz ve şelale tırmanış alanı ilan edilen Gelinkayası, donmuş görüntüsüyle tırmanış tutkunlarının tercihleri arasında yer alıyor.

AFAD İl Müdürlüğü dağcılık arama kurtarma ekipleri de buz tutan şelalede tırmanış gerçekleştirdi. AFAD gönüllüsü ve profesyonel dağcı İsmail Demirezen, gazetecilere, dik donmuş şelale tırmanışının belirli noktalarda yapıldığını söyledi.

Bu sporda güvenlik tedbirlerinin büyük önem taşıdığını belirten Demirezen, gerekli ekipmanla tırmanışı başarıyla tamamladıklarını dile getirdi.

Ilısu Köyü Muhtarı İdris Şimşek ise Ihlara Vadisi'nde yer alan şelalenin turizme kazandırılması için çeşitli çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Şelalenin yaklaşık 35 metre yüksekliğinde olduğunu anlatan Şimşek, "Valilik öncülüğünde AFAD tarafından bir proje uygulandı. Kameriyeler ve tırmanışla ilgili uyarıcı levhalar yapıldı. Gelinkayası Şelalesi, dik donmuş şelale tırmanışı gerçekleştiren sporcuların ve doğa tutkunlarının gezi rotası arasında yer alıyor." dedi.


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