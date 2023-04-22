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Yaşam

"Büyük Zafer"in 108. yılında Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda ziyaretçi yoğunluğu

Çanakkale Kara Savaşları'nın 108. yılı dolayısıyla 24-25 Nisan'da gerçekleştirilecek törenler öncesi, tarihin en kanlı muharebelerinden birine sahne olan Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yoğunluk yaşanıyor.

Uğur Ulu, Burak Akay  | 22.04.2023 - Güncelleme : 22.04.2023
"Büyük Zafer"in 108. yılında Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda ziyaretçi yoğunluğu Fotoğraf: Uğur Ulu/AA

Çanakkale

Ramazan Bayramı tatilini de fırsat bilen vatandaşlar, "Büyük Zafer"in yıl dönümü dolayısıyla Gelibolu Yarımadası'nı ziyaret ediyor.

Turlarla ve bireysel olarak Türkiye'nin farklı bölgelerinden yarımadaya gelenler, başta Hisarlık Tepe'de yer alan Şehitler Abidesi olmak üzere birçok anıt ile şehitliği geziyor.

Şehitliklerde dua edip Kur'an okuyan ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmiyor.

Tatili fırsat bilip ailesiyle ilk kez İstanbul'dan Şehitler Abidesi'ne gelen Ayhan Ekşi, şehitlikleri ziyaret etmeyi uzun zamandır planladığını söyledi.

Şehitlikleri dolaşırken hissettiği duyguları ifade edemediğini anlatan Ekşi, "Buraya gelince öyle bir heyecanlandım ki insan içindeki duyguyu tarif edemiyor. Bayramda manevi duygularla şehitlerimizi ziyaret etmek, onları yad edip dua etmek için geldik." dedi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinden gelen Mahmut Koç ise geçmişle gurur duyduklarını, Şehitler Abidesi'ne uzun yıllar önce geldiğini, çevredeki düzenlemelerin ardından şu anki halinin geçmişe göre daha da güzel olduğunu ifade etti.

Gezi sırasında bölgede savaşanların neler hissettiklerini anlamaya çalıştıklarını vurgulayan Koç, "Biz bunları gelecek nesillere aktarabilmekle mükellefiz." diye konuştu.

Tokat'tan Erkan Gezer de Çanakkale Savaşları'nın yüzyıllarca unutulmayacak bir olay olduğunu belirtti.

Şehitlikleri gezerken duygulandıklarını dile getiren Gezer, "Atalarımızın, ecdadımızın ne derece zorluklarla bu ülkeyi ayakta tutmayı başardıklarını biz ve bizden sonraki gençlere gösterebilmek için geldik. Duygulandık, çok büyük bir olay. Tüm gençlerimizin buraya gelip görmelerini istiyorum. Ecdadımızın gerçekten ülkemizi nasıl savunduğunu tüm dünyaya gösterdiklerine bir kez daha şahit olduk." ifadesini kullandı.

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