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Yaşam

Bursa'nın Mudanya kıyılarında müsilaj görüldü

Bursa'nın Mudanya ilçesi kıyılarında deniz yüzeyinde müsilaj görüldü.

İlhan Atabey  | 22.04.2025 - Güncelleme : 22.04.2025
Bursa'nın Mudanya kıyılarında müsilaj görüldü Fotoğraf: İlhan Atabey/AA

Bursa

Marmara Denizi'nde farklı noktalarda etkisini sürdüren müsilaj, Mudanya sahilinde de yoğunlaştı.

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Sahil bandını çevreleyen müsilaj nedeniyle su yüzeyinde köpüksü tabaka oluştu.

Müsilaj, çevre sakinleri ile bölgeyi gezmeye gelenler tarafından da fark edildi.

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