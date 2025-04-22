Bursa'nın Mudanya kıyılarında müsilaj görüldü
Bursa'nın Mudanya ilçesi kıyılarında deniz yüzeyinde müsilaj görüldü.
Bursa
Marmara Denizi'nde farklı noktalarda etkisini sürdüren müsilaj, Mudanya sahilinde de yoğunlaştı.
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Sahil bandını çevreleyen müsilaj nedeniyle su yüzeyinde köpüksü tabaka oluştu.
Müsilaj, çevre sakinleri ile bölgeyi gezmeye gelenler tarafından da fark edildi.
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