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Yaşam

Bursa'da sahipsiz köpeklerin kediye saldırdığı anlar güvenlik kamerasında

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sahipsiz 3 köpeğin kediye saldırma anı güvenlik kamerasında kaydedildi.

Mustafa Bikeç  | 30.01.2025 - Güncelleme : 30.01.2025
Bursa'da sahipsiz köpeklerin kediye saldırdığı anlar güvenlik kamerasında

Bursa

Soğanlı Mahallesi'nde gece saatlerinde gerçekleşen olayda sahipsiz 3 köpek, bir kediye saldırdı. Kedinin, köpeklerin saldırısı sonucu öldüğü öğrenildi.

Olay anı, çevrede bulunan bir güvenlik kamasınca kaydedildi.

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