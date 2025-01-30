Bursa'da sahipsiz köpeklerin kediye saldırdığı anlar güvenlik kamerasında
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sahipsiz 3 köpeğin kediye saldırma anı güvenlik kamerasında kaydedildi.
Bursa
Soğanlı Mahallesi'nde gece saatlerinde gerçekleşen olayda sahipsiz 3 köpek, bir kediye saldırdı. Kedinin, köpeklerin saldırısı sonucu öldüğü öğrenildi.
Olay anı, çevrede bulunan bir güvenlik kamasınca kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.