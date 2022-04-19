Dolar
14.66
Euro
15.82
Altın
1,978.78
ETH/USDT
3,042.80
BTC/USDT
40,729.00
BIST 100
2,528.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Bosna Hersek'ten yola çıkan gönüllüler şehitlere saygı için yürüyor

Bosna Hersek'ten yola çıkan bir grup, "Atalarımızın İzinde Saraybosna-Çanakkale Yürüyüşü" kapsamında Edirne'ye geldi.

Cihan Demirci   | 19.04.2022
Bosna Hersek'ten yola çıkan gönüllüler şehitlere saygı için yürüyor

Edirne

İpsala ilçesindeki Şehitler Anıtı'nı ziyaret eden Zamanın Şahitleri Derneği üyesi 21 gönüllü, burada dua etti.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yürüyüşün koordinatörü Abdülhamit Bolat, AA muhabirine, yürüyüşü Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki kardeşlik bağını kuvvetlendirmek amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'ni önceki gün ziyaret ettiklerini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Yürüyüş, merhum Boşnak Lider Aliya İzetbegoviç'in kabrinden başladı. Yunus Emre Enstitüsü'nün hazırlamış olduğu Çanakkale Destanı'nı anlatan eseri yürüyüş sırasında halka dağıtarak, Saraybosna'da kuşatma altında öldürülen çocuklar anısına yapılan anıta doğru yürüyüş yapıldı. 107 yıl önce bölgeden gönüllü askerlerin toplandığı Sırbistan'ın Sancak bölgesindeki Novi Pazar'a hareket eden grup buradan zaman zaman araçlarla hareket ederek, İpsala'daki şehitliğe ulaştı."

Grup üyeleri daha sonra taşıdıkları Türk ve Bosna Hersek bayraklarıyla Çanakkale Şehitliği'ne doğru yola çıktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanghay'da Omicron varyantının tetiklediği Kovid-19 salgınında 7 kişi daha öldü
ABD'nin 4 büyük hava yolu firması, iç hat uçuşlarında maske zorunluluğunu kaldırdı
Türkiye'de 4 bin 542 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'da Kovid-19 vakaları bir günde yüzde 90 arttı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 988 bin 663'e çıktı

Benzer haberler

Bosna Hersek'ten yola çıkan gönüllüler şehitlere saygı için yürüyor

Bosna Hersek'ten yola çıkan gönüllüler şehitlere saygı için yürüyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Schmidt'i kabul etti

Selimiye Meydanı düzenlenmesi kapsamında kaldırılan Mimar Sinan heykeli yerine konuldu

Çiçek açan kanolalar tarlaları sarıya boyadı

Çiçek açan kanolalar tarlaları sarıya boyadı
Srebrenitsa'da 12 Nisan 1993 saldırısının kurbanları anıldı

Srebrenitsa'da 12 Nisan 1993 saldırısının kurbanları anıldı
İngiltere'den Bosna Hersek'teki iki Sırp siyasiye yaptırım kararı

İngiltere'den Bosna Hersek'teki iki Sırp siyasiye yaptırım kararı