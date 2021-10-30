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Yaşam

Bosna Hersekli koleksiyoner biriktirdiği binlerce kahve fincanını bir kafede sergiliyor

Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Banja Luka kentinde yaşayan Vladimir Ljevar, kahve tutkusunu koleksiyona dönüştürerek 2 binden fazla kahve fincanı, kupa, kahve değirmeni ve kahve fincanı tabağı topladı.

Gorana Jakovljevic, Lejla Biogradlija   | 30.10.2021
Bosna Hersekli koleksiyoner biriktirdiği binlerce kahve fincanını bir kafede sergiliyor Fotoğraf: Gorana Jakovljevic / AA

Banja Luka

Koleksiyonunu bir kafede sergileyen Ljevar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kahveyle ilgili eşyaları 10 yıl önce toplamaya başladığını ifade ederek "Hollanda'ya gittiğimde bir kafenin duvarında çeşit çeşit kahveler görmüştüm. Ben de kahveyi çok severim. Bu sevgimi kahveyle ilgili olan her eşyayı toplamayla devam ettirdim." dedi.

Raflarda dizilen kahve fincanları ve tabaklarını görenlerin bunları ilgiyle izlediklerini anlatan Ljevar, "Bazıları eşyaları alıp götürmek istiyor. Bu nedenle çoğunu raflara yapıştırarak sabitledik. Onları da anlıyorum. Ben de böyle bir şey görsem bir tanesini alıp götürmek isterdim." diye konuştu.

Ljevar, bazı eşyaların sergilenmediğini belirterek "Kahve fincanlarının yanı sıra dünyanın dört bir yanından getirdiğim kahve çeşitleri, eski kahve değirmenleri, modern kahve makineleri de sergileniyor." ifadelerini kullandı.

Kristal kahve takımının yeri ayrı

Çekya'dan aldığı kristal kahve takımının ayrı bir yere sahip olduğunu söyleyen Ljevar, koleksiyonun geri kalanını Sırbistan ve Hırvatistan'dan aldığını anlattı.

Ljevar, özellikle bit pazarlarında vakit geçirmeyi sevdiğini ifade ederek "Fincanların bazılarına bir, iki avro gibi komik rakamlar ödedim. Bazıları ise 100 avroydu. Koleksiyonuma çokça zaman ve para yatırdım." dedi.

Kafeye gelen insanların fincanlarla fotoğraf çektirip burayı sosyal medya hesaplarından paylaştığını söyleyen Ljevar, "Aslında daha önce eski radyolar biriktiriyordum. Sonra kahve fincanlarına kaydı ilgi alanım. Belki gelecekte de başka bir şey olur." diye konuştu.

Ljevar, eski motosikletlere de ilgi duyduğunu; sahip olduğu 10 motosikleti de bir gün sergilemek istediğini dile getirdi.

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