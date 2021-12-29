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Yaşam

Bolulu balıkçıların soğuk kış günlerinde zorlu ekmek mücadelesi

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde balıkçılık yaparak geçimini sağlayanlar, dondurucu soğuğa rağmen ekmek mücadelelerine devam ediyor.

Zafer Göder, İsmail Kabasakal   | 29.12.2021
Bolulu balıkçıların soğuk kış günlerinde zorlu ekmek mücadelesi Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Bolu

Her yıl göç mevsiminde 264 kuş türünün geçiş yaptığı "kuş cenneti"ne ev sahipliği yapan Yeniçağa Gölü'nün bazı kısımlarında, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buzlanma oluştu. ​​​​​​​

Erken saatlerde çevresi karla kaplanan göle açılan Yeniçağa Su Ürünleri Kooperatifine bağlı balıkçılar, çoğu zaman elleri boş dönse de mesailerine devam ediyor.

"Hava muhalefetinden dolayı bugünlerde balık az"

Gölde balıkçılık yapan Ercan Yalçın, AA muhabirine, kış mevsiminin gelmesiyle işlerinin daha da zorlaştığını söyledi.

Kışın daha az balık avladıklarını ifade eden Yalçın, "Bu zorlu kış şartlarında hava muhalefeti dolayısıyla bugünlerde balık biraz zayıf. Gölümüzün suyu, karın yağmasından dolayı biraz yükseldi. Bir de buz tutmaya başladı. Bu nedenle balık biraz zayıf çıkıyor ama inşallah ileride düzelir." dedi.

Yalçın, son birkaç gecedir hava sıcaklığı sıfırın altında 15 dereceleri bulduğu için gölün bir kısmının buz tuttuğunu belirterek, bu nedenle avlanmanın kendilerini uğraştırdığını anlattı.

İhtiyaç durumuna göre ava çıktıklarını dile getiren Yalçın, gölde avladıkları sazan, tatlı su kefali ve çay balıklarını pazarlarda satışa sunduklarını kaydetti.

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