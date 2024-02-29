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Yaşam

Bolu'da yüksek kesimlerde kış, merkezde bahar yaşanıyor

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi'nin karla kaplı olduğu, kent merkezi ve çevresinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Bolu'da iki mevsim bir arada yaşanıyor.

Mehmet Emin Gürbüz  | 29.02.2024 - Güncelleme : 29.02.2024
Bolu'da yüksek kesimlerde kış, merkezde bahar yaşanıyor Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Yağışların aralıklarla etkili olduğu Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kartalkaya'da kar kalınlığı, 167 santimetre ölçüldü.

Kayakseverlerin uğrak noktası arasında yer alan merkezde, toplam uzunluğu 75 kilometreyi bulan 25 pist bulunuyor.

Kartalkaya'ya gelenler, pistlerde kayak ve snowboard yaparak karın keyfini çıkarıyor.

Bölgede yer alan toplam 2 bin yatak kapasiteli 5 otel ise hafta içi yüzde 75, hafta sonunda ise tam dolulukla hizmet veriyor.

Karın keyfini çıkarmak için Kartalkaya'yı tercih eden Minel Yılmaz, AA muhabirine, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini, yaşadığı İstanbul'da hiç kar görmediklerini söyledi.

Ankara'dan günübirlik tatil için gelen Mehmet Emre Taşçılar da küresel ısınmanın, mevsimleri etkilediğini düşündüğünü kaydetti.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle bazı yerlerde çiçeklerin açtığını dile getiren Taşçılar, "Mevsimler ileri kaydığı için de mart ve nisanda hava soğuyor ve don yapıyor. Açmış çiçekler maalesef dondan olumsuz etkileniyor." dedi.

Baharın müjdecisi çiçekler açtı

Kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Gölköy Barajı'nın çevresindeki ormanlık alanda ise hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle baharın müjdecisi çiçekler açtı.

Kent merkezi ve çevresinde bahar havasını değerlendirmek isteyenler, açık alanlarda vakit geçiriyor.

Gölcük Tabiat Parkı'na gelenler ise doğayla iç içe olmanın keyfine varıyor.

Zonguldak'tan gelen Akın Yılmaz, daha önce de ziyaret ettiği tabiat parkını beğendiğini söyledi.

Türkiye'nin coğrafi açıdan önemli konuma sahip olduğuna işaret eden Yılmaz, "Dört mevsimi de aynı anda görebilmekteyiz. Bolu'da o yerlerden biri. Gölcük'te ona ev sahipliği yapıyor." diye konuştu.

Yılmaz, normalde bu mevsimde kar beklendiğini ancak az miktarda yağış olduğunu dile getirdi.

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