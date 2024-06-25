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Yaşam

Bolu'da topraksız tarımla yetiştirilen çileklerin gelirleri gençlerin ihtiyaçları için kullanılıyor

Bolu Gençlik Merkezi'nde kurulan seralarda topraksız tarımla çilek üretiliyor.

Mehmet Emin Gürbüz  | 25.06.2024 - Güncelleme : 25.06.2024
Bolu'da topraksız tarımla yetiştirilen çileklerin gelirleri gençlerin ihtiyaçları için kullanılıyor

Bolu

Karaçayır Mahallesi'ndeki Gençlik Merkezi binasının arkasında 2023'te kurulan toplam 120 metrekarelik iki serada, hindistan cevizi lifleriyle (kokopit) doldurulan oluklara yediveren cinsi 1400 çilek fidesi dikildi.

Gençlik Merkezi ekipleri ve öğrenciler tarafından bakımı yapılan serada yetişen çilekler, hasat edildikten sonra satılıyor, gelirleri ise gençler ve gönüllülük faaliyetinde bulunanların ihtiyaçlarını karşılamada kullanılıyor.

Bolu Gençlik Merkezi Müdürü İlhan Şimşek, AA muhabirine, topraksız tarım için geçen yıl Gençlik ve Spor Bakanlığına yaptıkları başvurunun kabul edildiğini belirterek, Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın himayelerinde, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler'in de teşvikleriyle seraların kurulduğunu söyledi.

Serada toprak yerine hindistan cevizi liflerinin kullanıldığını anlatan Şimşek, "Burada minaraller ve protein karışımıyla oluşum sağlandı. Fidelerimiz dikildi. Yediveren denilen, aroması yüksek çilek üretimi yapıyoruz." dedi.

"Geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesini hedefliyoruz"

Şimşek, üretimden elde edilen gelirlerin gençler ve gönüllülük faaliyetlerinde bulunanların ihtiyaçlarını gidermede kullanıldığını aktararak, seradaki 8 kolda her bir üretimde 10 kilograma yakın çilek hasat edildiğini kaydetti.

Üretimin sağlıklı şekilde ikinci senesine ulaştığı seraya başta Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile özel müteşebbisin katkı sağladığına değinen Şimşek, "Çalışmaya bakanlığımız da ilgi gösteriyor. Geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesini hedefliyoruz. Projelerimiz devam edecek." diye konuştu.

Şimşek, çalışmanın, geleceğin üretim modeli topraksız tarım konusunda lise ve üniversite öğrencilerinde farkındalık oluşturması açısından önemli olduğunu, gençlerin serada staj gördüğünü ve gönüllülük faaliyetlerinde bulunduklarını sözlerine ekledi.

Sera sorumlusu Cihan Aytekin, bakımıyla ilgilendiği serada verimin yüksek olduğunu belirterek, hava sıcaklığına göre günde 4-5 kez sulama yaptıklarını ve doğal gübre kullandıklarını anlattı.

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