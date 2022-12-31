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Yaşam

Bolu'da soğukların etkisiyle kısmen donan göl havadan görüntülendi

Batı Karadeniz Bölgesi'nin en büyük yapay gölü olan Seben Gölü, soğukların etkisiyle kısmen dondu.

Zafer Göder   | 31.12.2022
Bolu'da soğukların etkisiyle kısmen donan göl havadan görüntülendi Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Bolu

Seben ilçesinde, 22 kilometre çevre uzunluğuna, 50 milyon metreküp su kapasitesine sahip gölün çevresinde, kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı.

Batı Karadeniz Bölgesi'nin en büyük yapay gölü olan Seben Gölü'nün bir bölümü, hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesi nedeniyle dondu.

Etkili olan soğuk havanın etkisiyle yer yer buzla kaplanan göl, dronla görüntülendi.

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