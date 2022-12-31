Bolu'da soğukların etkisiyle kısmen donan göl havadan görüntülendi
Batı Karadeniz Bölgesi'nin en büyük yapay gölü olan Seben Gölü, soğukların etkisiyle kısmen dondu.
Bolu
Seben ilçesinde, 22 kilometre çevre uzunluğuna, 50 milyon metreküp su kapasitesine sahip gölün çevresinde, kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı.
Batı Karadeniz Bölgesi'nin en büyük yapay gölü olan Seben Gölü'nün bir bölümü, hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesi nedeniyle dondu.
Etkili olan soğuk havanın etkisiyle yer yer buzla kaplanan göl, dronla görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.