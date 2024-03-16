Bolu ve Kastamonu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı
Bolu ve Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Bolu/Kastamonu
Kartalkaya, Sarıalan ve Aladağ bölgesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam etti.
Yağışın ardından kar kalınlığı Sarıalan ve Aladağ bölgesinde 10 santimetreye ulaşırken, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 1,5 metreyi geçti.
Öte yandan Bolu kent merkezinde ise sağanak aralıklarla etkisini gösterdi.
Kastamonu
Ilgaz Dağı ve çevresinin yanı sıra Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan Yaralıgöz ve Oyrak geçitlerinde kar yağışı etkili oluyor.
Yağışın ardından kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı, bazı bölgelerde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Daday, Küre, İnebolu, İhsangazi ve Ağlı ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.