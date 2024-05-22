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Yaşam

Bodrum, Resilient Lady kruvaziyeriyle gelen 2355 turisti ağırladı

Muğla'nın Bodrum ilçesine Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" isimli kruvaziyerle 2355 yolcu geldi.

Ali Ballı  | 22.05.2024 - Güncelleme : 22.05.2024
Bodrum, Resilient Lady kruvaziyeriyle gelen 2355 turisti ağırladı

Muğla

Rodos Limanı'nın ardından rotasını Bodrum'a çeviren 277 metrelik, 2355 yolcusu ve 1140 personeli bulunan dev gemi, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı.

Gemiden inen, çoğunluğunu ABD ve İngiltere vatandaşlarının oluşturduğu turistler sahil bandında yürüyüş yaptı.

Hediyelik eşya satan iş yerlerinden alışveriş yapan yolculardan bazıları da tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Geminin gece saatlerinde Mikonos Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

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