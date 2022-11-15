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Yaşam

Böbrek hastalığı nedeniyle bıraktığı müzisyenliğine "İkinci Bahar Korosu"yla döndü

Böbrek hastası, saksafon sanatçısı Aziz Güzeloğlu (75), diyaliz tedavisinin olmadığı günlerde katıldığı, Altındağ Belediyesince düzenlenen Türk Sanat Müziği İkinci Bahar Korosu'nda şarkılarla rehabilite oluyor.

Esra Ağaçyetiştiren   | 15.11.2022
Böbrek hastalığı nedeniyle bıraktığı müzisyenliğine "İkinci Bahar Korosu"yla döndü Fotoğraf: Muhammed Abdullah Kurtar/AA

Ankara

Altındağ Belediyesinin Yunus Emre Kültür Merkezi'nde, 55 yaş üstü vatandaşlara yönelik düzenlenen Türk Sanat Müziği İkinci Bahar Korosu'nda eğitim alan saksafon sanatçısı Güzeloğlu, böbrek rahatsızlığı nedeniyle haftanın belirli günlerinde diyaliz merkezinde tedavi oluyor.

Güzeloğlu, tedavisinin olmadığı günlerde ise İkinci Bahar Korosu'nda şarkılar söyleyerek motive oluyor.

İkinci Bahar Korosu ile hayata bağlandı

Gençlik yıllarının İstanbul'da geçtiği döneminde Topkapı, Boğaziçi gibi orkestralarla müzik yapan Güzeloğlu, diyaliz merkezindeki tedavisi sırasında, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Güzeloğlu, yurt dışı turnelerine katıldığını, Taksim ve Beyoğlu'nda 90'lı yıllarda kafelerde canlı müziği başlattıklarını ve saksafon çalıp şarkılar söylediğini kaydetti.

Böbrek hastalığı nüksettikten sonra profesyonel müzisyenliği, enstrüman çalmayı bırakmak zorunda kaldığını belirten Güzeloğlu, katıldığı koronun kendisini hayata bağladığını söyledi.

"Yaptığım besteleri koroda seslendiriyoruz"

Hastalığa yakalandıktan sonra hayattan kopmamak için bu tür müzik etkinliklerine dahil olduğunu dile getiren Güzeloğlu, şöyle konuştu:

"Aşağı yukarı 7-8 senedir bu koroya katılıyorum, benim için çok iyi oldu. Buranın şefi Cengiz Bey sayesinde Türk Müziği, makamlar ve şarkılar hakkında bilgi sahibi oldum, daha önce bilgi sahibi değildim. Ondan sonra kendim Türk Sanat Müziği besteleri yapmaya başladım, onları bazen korolarda seslendiriyoruz. Benim için eğlenceli oluyor beni rehabilite ediyor. Herkese de tavsiye ederim, Ankara'da da 200'ün üstünde Türk Sanat Müziği korosu var, bilhassa emeklilerin, benim yaşıma gelmiş insanların buralara gelmesini tavsiye ederim."

"Onların o ilgisi, alkışı bildiğiniz gibi değil"

Böbrek rahatsızlığının kendisini yorduğunu aktaran Güzeloğlu, korodaki etkinliklerle rahatladığını, tekrar güçlendiğini vurguladı.

Güzeloğlu, "Burası benim ailem oldu, çok güzel arkadaşlıklar edindim. Koro ile birlikte konserlerde solist olarak keyifle şarkılar seslendirebiliyorum. Çok keyifli oluyor, Türk halkının Türk Sanat Müziğine ilgisi bayağı çoğaldı şu sıralar, onların o ilgisi, alkışı bildiğiniz gibi değil, çok hoşuma gidiyor." diye konuştu.

Güzeloğlu, çok sevdiği "Gel Ey Denizin Nazlı Kızı" adlı şarkıyı da seslendirdi.

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